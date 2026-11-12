Cinq candidats à la présidentielle en France débattront lundi sur la pauvreté et le pouvoir d'achat, depuis un entrepôt des Restos du Cœur. Cette soirée sera diffusée sur LCI et le JT de TF1 dès 20h20.

AFP Agence France-Presse

Cinq candidats à la présidentielle débattront lundi des enjeux de solidarité, de pouvoir d'achat et de lutte contre la pauvreté, une soirée diffusée sur LCI et en partie dans le JT de TFI, a annoncé le groupe jeudi à l'AFP.

Organisé depuis un entrepôt des Restos du Cœur, ce débat doit réunir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau et Gabriel Attal. Il aura lieu à la veille du lancement de la 42e campagne de l'association fondée par Coluche, qui veut «remettre la lutte contre la pauvreté au cœur» de la campagne présidentielle.

L'entourage d'Edouard Philippe a fait savoir qu'il ne pourrait pas y participer, en raison d'un conseil municipal le même soir à la mairie du Havre. TF1 a modifié sa programmation pour le mettre à l'antenne de son JT, en plus de LCI, de 20H20 à 20H45.

Animé par Amélie Carrouër et Gilles Bouleau

«Le format a été initié par Guillaume Debré (directeur général de LCI). On s'est dit que ce serait une belle exposition de le co-diffuser sur TF1 au moment où il y a un maximum de public. Nous voulons donner le maximum d'écho à la thématique de la solidarité et de la précarité, ce sont des enjeux majeurs», souligne auprès de l'AFP le directeur général adjoint à l'information du groupe TF1, Thierry Thuillier. Le débat, qui se poursuivra sur LCI après 20H45, sera animé par Amélie Carrouër et Gilles Bouleau.

Selon l'Institut national de la statistique, le taux de pauvreté s'est établi à 15,4% de la population en 2024, soit le plus haut niveau jamais mesuré en France. Il était de 12,9% en 2008. Concrètement, cela signifie que cette part de la population a un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian, soit 1337 euros pour une personne seule en 2024. La question du pouvoir d'achat est devenue centrale durant la campagne présidentielle, poussée par la hausse des prix de l'essence et les manifestations contre la vie chère.