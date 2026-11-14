La mobilisation recule en France avec plus de 100'000 manifestants

Une mobilisation en recul avec 106'000 manifestants en France samedi, contre 146'000 le 7 novembre. A Paris, 24'000 personnes ont défilé sans incidents majeurs, malgré quelques heurts isolés avec les forces de l'ordre.

AFP Agence France-Presse

Quelque 106'000 personnes ont manifesté samedi en France, dont 24'000 à Paris, lors de l'acte V du mouvement social, a annoncé le ministère de l'Intérieur, une mobilisation inférieure à celle de la semaine dernière qui avait réuni 146'000 personnes dont 46'000 à Paris, selon cette même source.

L'intersyndicale jeune a dénombré de son côté 200'000 manifestants en France, dont 100'000 à Paris, contre 250'000 dans tout le pays dont 75.000 dans la capitale samedi dernier. A 17h00, 121 personnes ont été interpellées sur l'ensemble du territoire, indique encore le ministère de l'Intérieur. Au même moment, à Paris, la majeure partie du cortège atteignait la place de la Nation, «sans incident majeur à ce stade», a précisé la préfecture de police (PP).

Un «petit groupe d'individus hostiles» a cependant jeté des projectiles sur les forces de l'ordre rue de Chaligny, «nécessitant l'usage de moyens lacrymogènes pour les disperser», a ajouté la PP. Selon le parquet de Paris, 22 interpellations d'hommes ou d'adolescents, dont trois mineurs, ont été effectuées, «principalement pour port d'arme de catégorie D», qui regroupe notamment les armes blanches, «outrages et en raison de violations d'interdiction de paraître ou de manifester».