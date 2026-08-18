Un homme de 47 ans est poursuivi pour avoir poignardé neuf fois un malinois, le blessant grièvement. Le parquet de Metz évoque des actes de cruauté envers un animal domestique.

AFP Agence France-Presse

Un homme de 47 ans est poursuivi pour «actes de cruauté envers un animal domestique» après avoir poignardé à neuf reprises un chien malinois, le blessant grièvement, au prétexte que ce dernier l'aurait mordu, a indiqué le parquet de Metz mardi.

L'individu, qui a reconnu être l'auteur des coups de couteau, «fait l'objet de poursuites dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique», a précisé à l'AFP le procureur de la République, David Touvet.

Au total, le malinois, une race de chiens de berger, a été poignardé neuf fois, dont huit fois au niveau du cou. Très grièvement blessé, le chien est désormais «tiré d'affaire». «Son ancienne propriétaire, qui l'avait apparemment donné au mis en cause, a manifesté son intention de le récupérer», a-t-il indiqué. Le mis en cause risque jusqu'à trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 45'000 euros, a ajouté le procureur.

Un voisin donne l'alerte

Les faits se sont déroulés tard dans la soirée de samedi dans le quartier de Metz-Borny. Un habitant a observé sur le balcon voisin un individu portant plusieurs coups de couteau au chien et prévenu les forces de l'ordre, avait rapporté le journal local «Le Républicain lorrain».

Trois adultes, deux hommes et une femme âgés de 32 à 47 ans, avaient été interpellés et mis en garde à vue. Le deuxième mis en cause fait l'objet «d'une convocation devant le Tribunal correctionnel du chef de rébellion» après avoir résisté à la police lors de son interpellation, a précisé le procureur. La femme n'est pas poursuivie.