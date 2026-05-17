Un homme de 24 ans est mort après avoir été poignardé à Saint-Etienne en tentant de voler une voiture. Le propriétaire, un Syrien, est en garde à vue pour violences mortelles.

Un jeune homme de 24 ans a été mortellement blessé par arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Etienne par le propriétaire d'un véhicule qu'il tentait vraisemblablement de voler. Le propriétaire de la voiture est en garde à vue, a indiqué dimanche le parquet de Saint-Etienne.

La garde à vue de l'auteur des coups de couteau, un Syrien inconnu des services de police, va être prolongée dimanche soir, a précisé le parquet. Il sera présenté lundi à un juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour «violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner».

Un vol sur véhicule

La police est intervenue vers 22H30 dans le centre de la ville, alertée par l'épouse du propriétaire de la voiture sur la présence d'un homme qui tentait de commettre un vol sur le véhicule garée dans la rue et dont une vitre a été brisée, selon des sources policières. Les policiers trouvent alors sur place le suspect et le propriétaire du véhicule, soupçonné d'avoir blessé gravement le malfaiteur avec un couteau. L'arme a été retrouvée sur les lieux.

La victime, décédée pendant la nuit et connue des services de police, a reçu deux coups sous la ceinture, dont un mortel à l'aine, selon une source policière. L'enquête se poursuit pour préciser les circonstances exactes des événements, notamment pour savoir à qui appartenait le couteau.