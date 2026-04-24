Un homme de 38 ans est décédé après avoir été violemment agressé par une dizaine d’individus à Saint-Etienne (Loire). Pris en charge mardi soir par les secours dans le quartier de Beaubrun, il n’a pas survécu à ses blessures.

AFP Agence France-Presse

Un homme de 38 ans est mort dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été roué de coups par une dizaine d'individus à Saint-Etienne (Loire), dans des circonstances encore floues, a appris l'AFP de sources policière et judiciaire. La victime avait été prise en charge mardi soir, dans une rue du quartier populaire de Beaubrun, par les pompiers et la Brigade anti-criminalité appelés (BAC) par des témoins du passage à tabac.

Elle a ensuite été transportée à l'hôpital, son pronostic vital n'étant alors «pas engagé», selon la source policière. Le trentenaire y est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. L'autopsie a conclu que «des coups de pieds portés à la tête et au cou de cet homme, qui vivait seul à Saint-Etienne, sont la cause probable du décès», ajoute la source policière.

Une enquête pour homicide volontaire en réunion a été ouverte par le parquet de Saint-Etienne et confiée à la Direction de la criminalité territoriale (DCT), indiquent la source policière et judiciaire, qui précisent qu'aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé. «L'origine de ce déferlement de violence n'est à ce stade pas formellement établi», a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête.