Europe 1 a été mise en demeure par l'Arcom pour des propos de Christine Kelly en janvier jugés «de nature à inciter à la haine» envers les migrants. La radio, propriété de Vincent Bolloré, conteste les faits et annonce un recours.

AFP Agence France-Presse

Europe 1, radio dans la galaxie Bolloré, a été mise en demeure par l'Arcom de se conformer à ses obligations, après des propos en janvier de la présentatrice Christine Kelly «de nature à inciter à la haine», selon une décision du régulateur publiée lundi. Dans l'émission «Christine Kelly et vous» du 26 janvier, «une séquence a été consacrée à une affaire de viol d'une femme âgée à Nice, dont le principal suspect était un ressortissant tunisien qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français», rapporte l'Arcom.

«On ne dit pas que tous les migrants sont des violeurs, mais beaucoup le sont, comme les chiffres le révèlent», avait déclaré la présentatrice au cours d'un débat. Et ce, «sans aucune réaction des autres personnes présentes à l'antenne» sur son plateau, souligne le régulateur de l'audiovisuel dans cette décision prise mercredi dernier.

Selon l'Arcom, ces propos sur les migrants sont «de nature à inciter à la haine et à encourager des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur origine ou de leur nationalité». Europe 1 ayant déjà été mise en garde précédemment pour de tels «manquements» à l'antenne, la station a cette fois été mise en demeure.

Une radio de la galaxie Bolloré

Dans l'échelle des interventions du régulateur auprès des chaînes et radios, la mise en demeure, qui a valeur d'avertissement, précède toute sanction, notamment financière. «La station conteste avec la plus grande fermeté le bien-fondé de cette mesure et les griefs retenus», a réagi dans un communiqué Europe 1, qui estime que «rappeler ou débattre de réalités chiffrées ne constitue en aucun cas une infraction».

Face à ce qu'elle considère comme une «ingérence éditoriale majeure», la direction de la station a annoncé «former un recours gracieux auprès de l'Arcom afin d'obtenir le retrait de cette décision» et dit se réserver la possibilité de saisir le Conseil d'État. Europe 1 appartient à la société Lagardère Radio, qui elle-même fait partie de Louis Hachette Group, entité dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.