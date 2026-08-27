Deux personnes sont mortes après qu'un automobiliste a foncé sur des piétons à Caen. Le conducteur, interpellé, avait démarré après une rixe. Les autorités n'évoquent pour l'heure pas de motivation terroriste.

Un deuxième personne est morte à Caen après qu'une voiture a foncé sur la foule

Un deuxième personne est morte à Caen après qu'une voiture a foncé sur la foule

Deux personnes sont mortes après qu'une voiture a foncé sur des piétons mercredi 26 août, dans le quartier de la gare à Caen, d'après des informations de Francinfo. Le véhicule a percuté des passants vers 22h15, alors qu'ils se trouvaient sur la voie publique face à la gare, selon le préfet. Un précédent bilan faisait état d'un mort et de dix blessés, dont sept en urgence absolue et trois en urgence relative.

Le conducteur, âgé de 26 ans et né en Russie, a été interpellé. Il n'est pas connu des services de renseignement et n'avait jusque-là été signalé à la police que pour des délits routiers, a précisé le préfet. Une enquête a été ouverte et les images de vidéosurveillance sont examinées.

Une voiture lancée après une rixe

Selon le maire de Caen, le conducteur a démarré en trombe «après une rixe». Des témoins évoquent quant à eux «une bagarre entre deux groupes» et «un homme énervé» qui serait revenu sur les lieux.

A ce stade, les autorités n'établissent pas de lien avec une motivation terroriste. «Pour le moment nous ne sommes pas, a priori, dans le cadre d'une motivation terroriste, mais les investigations ne font que commencer», a déclaré le procureur adjoint de Caen.

Une enquête a été ouverte pour assassinat et «violence volontaire avec arme». Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée du Calvados.