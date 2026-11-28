Le Sénat français veut faire contribuer davantage certains détenus au coût de leur incarcération. Une mesure à cinq euros par jour a été adoptée, tandis qu’un autre amendement prévoit aussi de renchérir fortement les titres de séjour et les naturalisations.

AFP Agence France-Presse

Le Sénat a voté samedi pour instaurer une contribution journalière de cinq euros pour les détenus qui travaillent ou en ont les moyens, une initiative de la droite à laquelle le gouvernement ne s'est pas opposé. Lors des débats sur le projet de budget de l'Etat pour 2027, plusieurs sénateurs LR ont fait cette proposition, adoptée à main levée.

Le dispositif prévoit une «contribution forfaitaire aux frais d'incarcération» fixée à un montant de cinq euros, ciblant tous les détenus exécutant une condamnation définitive. Il concernerait à la fois ceux qui travaillent en détention, mais aussi les autres, à condition qu'ils disposent de ressources suffisantes.

Population carcérale en hausse

Au printemps 2025, le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'était dit favorable à une telle contribution, déjà en place jusqu'en 2003. «Or, depuis 20 ans, la population carcérale a augmenté de 46%. Il me semble que (ces mesures) vont dans le sens de la parole du gouvernement (...) et permettent d'envoyer aussi un message positif pour les victimes», a défendu le sénateur LR David Margueritte. Le ministre des Comptes publics David Amiel a rendu un avis de «sagesse» – ni favorable, ni défavorable – à cet amendement sénatorial, sans donner plus d'explications.

En 2024, le coût moyen d'une journée de détention s'élevait à 129,33 euros, selon le ministère de la Justice. Le sénateur Place publique Grégory Blanc a critiqué la mesure, estimant que «le fait de durcir les conditions des prisonniers» ne fonctionnait pas, au vu des chiffres de la récidive. «Qu'on aille pénaliser ceux qui ont un patrimoine conséquent et qui sont prisonniers, la discussion est ouverte. Mais la quasi-intégralité des détenus de ce pays, ce n'est pas ça», a-t-il noté.

Retailleau dépose un amendement

Pour entrer en vigueur, cette mesure devra figurer dans la copie finale du budget, ce qui est toujours incertain. Fait rarissime ces derniers mois, le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, a par ailleurs déposé lui-même un amendement au budget.

Adopté lui aussi samedi à main levée, il propose d'augmenter le prix des demandes de titre de séjour et de naturalisation. A titre d'exemple, une première demande de titre de séjour coûterait 600 euros au lieu de 300 actuellement au demandeur, un montant déjà relevé lors du précédent budget. Les droits de timbre pour une naturalisation passeraient de 255 euros à 1000 euros.

Cette proposition, qui pourrait rapporter 350 millions d'euros par an selon ses soutiens, a suscité une vive hostilité à gauche. Quant au gouvernement, il s'y est opposé aussi, David Amiel préférant conserver «l'équilibre» actuel.