Depuis le début de la canicule, 55 personnes se sont noyées en France, selon la ministre des Sports. La majorité des accidents ont eu lieu sur des sites non surveillés ou interdits.

Plus de 50 morts par noyade en France depuis le début de la canicule

Plus de 50 morts par noyade en France depuis le début de la canicule

AFP Agence France-Presse

Le bilan des décès par noyade en France depuis le début de l'épisode de canicule s'élève à 55 et le gouvernement craint qu'il ne s'alourdisse encore, a déclaré vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari.

«Hier (jeudi) au soir nous étions à 55 (noyades) mais nous craignons que la situation n'évolue défavorablement», a déclaré Mme Ferrari sur franceinfo tv. Selon la ministre, «65% de ces noyades ont lieu sur des points de baignade non surveillés ou non autorisés».

Avec 61 départements en vigilance rouge vendredi, la canicule reflue légèrement après le pic de l'épisode atteint la veille. Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes par noyade en France, en hausse de 16% par rapport à 2024, selon Santé publique France. Parmi les victimes figuraient 57 enfants et adolescents.