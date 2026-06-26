DE
FR

Le bilan risque de s'alourdir
Plus de 50 morts par noyade en France depuis le début de la canicule

Depuis le début de la canicule, 55 personnes se sont noyées en France, selon la ministre des Sports. La majorité des accidents ont eu lieu sur des sites non surveillés ou interdits.
Publié: il y a 11 minutes
Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes de noyade.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le bilan des décès par noyade en France depuis le début de l'épisode de canicule s'élève à 55 et le gouvernement craint qu'il ne s'alourdisse encore, a déclaré vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari.

A lire aussi
Record pulvérisé: la Suisse connaît le mois de juin le plus chaud de son Histoire
Canicule en Suisse
Un record vieux datant de 1947 vient de tomber!
La canicule est politique
Chronique
Par Ilias Panchard
La canicule est politique

«Hier (jeudi) au soir nous étions à 55 (noyades) mais nous craignons que la situation n'évolue défavorablement», a déclaré Mme Ferrari sur franceinfo tv. Selon la ministre, «65% de ces noyades ont lieu sur des points de baignade non surveillés ou non autorisés».

Avec 61 départements en vigilance rouge vendredi, la canicule reflue légèrement après le pic de l'épisode atteint la veille. Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes par noyade en France, en hausse de 16% par rapport à 2024, selon Santé publique France. Parmi les victimes figuraient 57 enfants et adolescents.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus