Une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte dans une camionnette samedi soir à La Courneuve. Trois personnes, dont un garagiste suspecté d'homicide, ont été interpellés puis placés en garde à vue.

AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après la découverte, samedi soir, du corps sans vie d'une femme dans une camionnette garée dans un garage automobile de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris dimanche de source policière et du parquet de Bobigny.

Vers 22h, une femme a contacté la police et leur a annoncé que son mari aurait tué une personne, selon les informations de cette source policière. Des agents de brigade anticriminalité sont intervenus au garage, où travaille l'homme, et ont trouvé le corps d'une femme dans un véhicule, ajoute cette source.

«On a retrouvé dans un véhicule le corps d'une femme qui était portée disparue depuis plusieurs jours», a indiqué pour sa part le parquet de Bobigny à l'AFP. La victime était «âgée d'une cinquantaine d'années», a précisé cette source.

Un différend suspecté

Selon les premiers éléments de l'enquête, fournis par la source policière, le garagiste aurait eu un différend avec une cliente et l'aurait poussée. Elle serait tombée et se serait cogné la tête contre une pièce métallique ce qui aurait entraîné sa mort.

Trois personnes, âgées de 30 à 50 ans, ont été placées en garde à vue: le garagiste, interpellé pour homicide, son épouse pour complicité et une troisième personne qui aurait été présente sur les lieux de l'homicide. Une enquête ouverte a été ouverte pour «homicide volontaire aggravé» et confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, a précisé le parquet.