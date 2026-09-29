En France, la mobilisation lycéenne a abouti à 440 interpellations mardi. Les deux tiers ont mené à une garde à vue, selon les autorités.

«Il y a eu 440 interpellations», principalement de mineurs, mardi lors d'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne émaillée d'incidents, a annoncé le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez.

«Sur l'ensemble du territoire national, il y a eu 440 interpellations. On n'a pas encore le bilan complet mais on me dit que les deux tiers ont donné lieu à des gardes à vue. Ce sont des interpellations essentiellement pour dégradations, prises à partie des forces de sécurité intérieure, donc violences sur agents dépositaires de l'autorité publique», a-t-il détaillé sur BFMTV, dénonçant «des faits qui sont quand même assez graves».

Au total, 48 membres des forces de sécurité intérieure ont été blessés, a poursuivi le ministre, qui a également évoqué sept jets d'acide chlorhydrique sur les forces de l'ordre. La préfecture de police de Paris a précisé de son côté qu'à la mi-journée le bilan sur l'agglomération parisienne s'établissait à 42 actions, peu de blocages, et 26 interpellations, essentiellement pour violences et/ou dégradations.

Clash avec le maire de Saint-Denis

A Ivry-sur-Seine, toujours selon la PP, un individu a mis en joue des policiers avant d'être interpellé. Son arme s'est avérée être un pistolet à billes. Le ministère de l'Education nationale a recensé en fin de journée 338 établissements encore affectés, dont 45 bloqués et 46 visés par des tentatives de blocage.

«La violence n'est jamais légitime. Il n'y a rien qui justifie la violence (il répète) Il n'y a rien qui justifie que pour manifester, on puisse se présenter devant des établissements cagoulé, le visage grimé, avec des projectiles et qu'on attende l'intervention des forces de l'ordre pour les prendre à partie...», a encore assuré Laurent Nuñez, déplorant des propos «très graves» du maire LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko.

Un peu plus tôt dans la journée, l'édile avait expliqué que, «à un moment donné, la violence peut être légitime». «Mais chaque fois qu'on peut l'éviter, c'est mieux», avait-il ajouté. «Quand on est un jeune de 15-16 ans, quand on vous balance un flash-ball sur l'abdomen ou sur le visage, forcément il y a un élan de solidarité. D'abord de protéger la personne, mais d'indignation parce que c'est normal, ce sont des humains», avait-il expliqué.