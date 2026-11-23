Une étude menée auprès de salariés et retraités de sites chimiques de la région lyonnaise révèle des concentrations de certains PFAS dans le sang jusqu’à huit fois supérieures à la moyenne nationale. Les syndicats réclament un suivi médical renforcé.

Dans la «vallée de la chimie», les salariés sont sur-imprégnés de PFAS

Dans la «vallée de la chimie», les salariés sont sur-imprégnés de PFAS

AFP Agence France-Presse

«Nous avons désormais la conviction d’avoir été empoisonnés»: les salariés d’entreprises chimiques exposés aux PFAS présentent une concentration dans le sang de ces «polluants éternels» jusqu’à huit fois supérieure à la moyenne nationale, selon une étude rendue publique lundi à Lyon.

Cette étude pluridisciplinaire supervisée par l’Institut écocitoyen de Fos-sur-Mer s’appuie sur des prises de sang réalisées entre avril et septembre 2025 sur 126 salariés ou retraités de deux entreprises de la «vallée de la chimie» au sud de Lyon, Daikin et Arkema, et de leurs sous-traitants, ainsi que du site de Solvay à Salindres (Gard).

Baptisée Opal, elle révèle une «sur-imprégnation» de ces travailleurs à certains PFAS, a résumé Maxime Jeanjean, épidémiologiste à cet institut, et, dans certains cas, des situations «de sur-imprégnation spécifiques».

Etude environnementale demandée

Des salariés d’Arkema à Pierre-Bénite (Rhône), dans la «vallée de la chimie», ayant travaillé dans un atelier de fabrication de polymères fluorés nécessitant l’usage de PFAS comme additifs, ont ainsi une concentration de 7,4 nanogrammes par millilitre en PFNA, une variété de PFAS, contre 0,9 ng/ml en moyenne nationale, soit huit fois plus.

L’usage de ce PFAS dit «surfactant» a certes été stoppé en 2016, et celui de son successeur fin 2024, mais «des poussières demeurent, dont on voudrait connaître la composition», relève Olivier Laprade, délégué CGT chez Arkema, réclamant plus largement une «étude environnementale».

«Cette étude confirme de manière rigoureuse notre conviction que nous avons été empoisonnés et qu’il faut davantage de suivi médical», au-delà des prélèvements de la médecine du travail, insiste-t-il.

Respect du cadre

Sollicitée par l’AFP, la direction d’Arkema (600 personnes à Pierre-Bénite), qui n’a pas reçu les résultats, affirme respecter «le cadre réglementaire en vigueur en matière de suivi médical et de prévention des risques». Le «service interne de prévention et de santé au travail fait réaliser l’ensemble des analyses biologiques qu’il estime nécessaires», rappelle aussi Arkema, soulignant que les taux de PFNA «baissent continuellement depuis l’arrêt» de son utilisation fin 2024.

Chez Daikin, voisin d’Arkema, les concentrations en PFOA, autre type de ces polluants éternels, dans le sang des salariés ou ex-salariés sont aussi 6,5 fois plus élevées que la moyenne nationale établie lors d’une étude de 2016 de Santé publique France – une autre étude similaire est en cours depuis 2025.

Et en moyenne, «l’imprégnation globale aux PFAS» est 1,7 fois plus élevée «chez des travailleurs de Lyon que dans la population générale française», note l’étude, qui précise que neuf PFAS ont été détectés chez plus de 99% des participants.

Les PFAS, utilisés dans des milliers de produits industriels pour leurs propriétés de résistance ou d’imperméabilité, persistent dans les sols et s’accumulent dans l’organisme par les aliments, l’eau et l’air, d’où leur surnom. Certains ont des effets néfastes sur la santé soupçonnés ou avérés (cancers, troubles de la reproduction, perturbations hormonales…).

Autre étude en cours

Cette étude de «biosurveillance humaine», baptisée Opal, a été conduite par l’Institut de Fos et un ensemble de partenaires, dont Sciences Po Lyon et le CNRS. Elle croise «l’historique des productions des sites» et les parcours professionnels de ces volontaires.

«Cette recherche a été faite pour et avec les premiers concernés, les travailleurs», a souligné lors d’une conférence de presse Gwenola Le Naour, de Sciences Po Lyon. «Elle met au centre les sciences sociales et humaines et les savoirs des premiers concernés, c’est ce qui fait son originalité.»

A ce stade, seuls deux salariés ont entrepris une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle en 2025, dont l’un est décédé d’un cancer entre-temps, selon Florette Rat, de Sciences Po Lyon. L’organisme chargé d’instruire les requêtes, le CRRMP, les a toutefois rejetées, mais un recours a été introduit.

Une autre étude, sur les riverains cette fois, également menée par l’Institut de Fos, est en cours. Les prises de sang ont été effectuées, mais le financement de la suite du projet n’est pas encore assuré, notamment de la part de la métropole de Lyon, selon cet organisme.