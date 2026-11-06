Un car a quitté la route et percuté un arbre ce matin à Lent, près de Bourg-en-Bresse, faisant plusieurs victimes, dont un enfant. Le ministre des Transports Philippe Tabarot se rend sur place.

Un enfant et un jeune décèdent à la suite d'un accident de car scolaire dans l'Ain

Un enfant et un jeune décèdent à la suite d'un accident de car scolaire dans l'Ain

AFP Agence France-Presse

Un accident de car d'une ligne régionale transportant de nombreux élèves au sud de Bourg-en-Bresse a tué vendredi matin deux jeunes dont un mineur et fait 16 blessés dont trois graves, selon un bilan provisoire donné par la préfecture de l'Ain.

«Le chauffeur, hospitalisé, n'a pas encore pu être entendu à ce stade», précise de son côté le parquet de Bourg-en-Bresse qui parle de trois blessés en urgence absolue. Le véhicule, qui circulait entre Lyon et Bourg-en-Bresse, transportait 43 personnes dont 15 mineurs, selon le parquet qui a ouvert une enquête pour homicide routier.

Le car «a quitté la route et heurté un arbre dans le fossé», a déclaré à l'AFP le maire de Lent, Yves Cristin, faisant état de deux personnes en arrêt cardiorespiratoire et de nombreux blessés. L'accident s'est produit vers 07H00 sur la départementale D22, selon le maire.

«Le centre opérationnel départemental permettant de coordonner l'action de tous les acteurs de la gestion de crise» a été activé, ajoute la préfecture. Deux hélicoptères ont été déployés, le plan communal de sauvegarde déclenché et la commune voisine se charge de l'accueil des familles, détaille Yves Cristin. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé sur X se rendre sur place.