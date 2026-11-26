Une fusillade a éclaté jeudi à 06h15 dans un restaurant à Audincourt, en France voisine, à 30 minutes de Porrentruy (JU). Un homme de 34 ans est décédé, tandis qu’un autre de 23 ans est gravement blessé.

AFP Agence France-Presse

Une fusillade a fait un mort jeudi matin à Audincourt, dans le Doubs, a-t-on appris de source policière et des pompiers. Les pompiers sont intervenus pour un homme de 34 ans en arrêt cardiorespiratoire. Ils ne sont pas parvenus à le ranimer.

Un homme de 23 ans, gravement blessé, a été pris en charge par les secours. Les faits se sont produits vers 06h15 dans un restaurant, selon une source policière.

Audincourt est une ville d'environ 14'000 habitants proche de Montbéliard, et située à 60 kilomètres à l'ouest de Mulhouse, et à 30 minutes de Porrentruy (JU).