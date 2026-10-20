Défilé d'ultradroite à Lyon après les violences: colère du préfet du Rhône

Le préfet du Rhône, Etienne Guyot, s'est dit «furieux» après le défilé d'un groupe d'ultradroite à Lyon lundi soir, à l'issue d'un rassemblement apolitique en soutien aux commerçants touchés par des violences et pillages.

AFP Agence France-Presse

Le préfet du Rhône s'est déclaré «furieux» mardi, au lendemain du bref défilé d'un groupe d'ultradroite à l'issue d'un rassemblement en soutien aux commerçants et aux forces de l'ordre à Lyon lundi soir, alors que débutait le couvre-feu. Le préfet, Etienne Guyot, «est furieux de cette volonté de récupération», a fait savoir la préfecture dans une déclaration envoyée à la presse.

Le rassemblement de soutien aux commerçants, qui se voulait apolitique, s'est tenu place Bellecour «avant l'entrée en vigueur du couvre-feu, avec la présence d'élus en écharpe», rappellent les services de l'Etat, et s'est dispersé «de manière à (le) respecter».

Environ 500 personnes, selon les organisateurs, s'étaient réunies vers 20H00 après les violences et pillages de samedi, qui ont touché plus de 150 commerces sur la presqu'île de Lyon, dans l'hypercentre.

«La racaille en prison»

La préfecture du Rhône avait annoncé peu de temps auparavant l'interdiction des manifestations de 18H00 à 21H00 dans l'hypercentre et l'instauration d'un couvre-feu de 21H00 jusqu'à 06H00 mardi.

«Au moment de la dispersion, des individus identifiés a posteriori comme appartenant à l'ultradroite se sont alors constitués en groupe après s'être mêlés de manière insidieuse au rassemblement pour le récupérer», rapporte ensuite la préfecture. Selon une vidéo diffusée par le site Lyon Capitale, le cortège marchait en scandant notamment «La rue, la France nous appartient» ou encore «La racaille en prison».

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Une autre vidéo sur les réseaux sociaux montre la tête du groupe tenant une banderole «Anticasseurs Lyon» et «Doucet démission», qui avait été vue sur une grille lors du rassemblement de soutien, et aussi un drapeau tricolore barré d'une croix celtique, symbole de groupuscules d'ultradroite.

Le groupe de quelques dizaines de personnes s'est ensuite dirigé vers la sortie du périmètre du couvre-feu, et s'est dispersé vers 21H en dehors de la zone prescrite, selon les éléments de la préfecture. Le préfet assure qu'il «n'acceptera aucune expression qui tombe sous le coup de la loi parce qu'elle constituerait un appel à la haine et tout attroupement qui générerait un trouble à l'ordre public».