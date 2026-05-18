Une Française de 26 ans, grièvement brûlée lors de l'incendie du Nouvel-An, demande une indemnisation devant une juridiction française.

Une jeune Française grièvement brûlée dans l'incendie de Crans-Montana la nuit du nouvel an a saisi la Commission d'indemnisation des victimes (Civi) française pour tenter d'obtenir rapidement une indemnisation, a annoncé lundi son avocat à l'AFP.

Les défenseurs de la jeune fille grièvement blessée dans cet incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés dans la station de ski suisse ont saisi la Civi du tribunal judiciaire de Paris «d'une demande d'indemnisation», alors que l'enquête est encore en cours dans le canton du Valais (ouest de la Suisse).

Cette saisine «vise à permettre à cette ressortissante française, d'obtenir l'indemnisation à laquelle elle a droit, indépendamment de l'issue de la procédure pénale suisse», a annoncé Me Sébastien Fanti, défenseur de la jeune fille.

Elle a perdu l'usage de ses mains

Cette indemnisation «à titre provisionnel» a été sollicitée «au regard de la gravité exceptionnelle du dommage corporel, du préjudice esthétique, fonctionnel et psychologique, ainsi que de l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle», a ajouté l'avocat.

Selon Me Fanti, cette Française âgée de 26 ans souffre de brûlures thermiques de deuxième et troisième degrés couvrant 58,5% de la surface corporelle, ainsi que d'un «traumatisme psychologique majeur». «Elle a notamment perdu, à ce stade, l'usage de ses mains», a-t-il ajouté.

La Civi est une juridiction spécialisée qui permet aux victimes d'infractions graves (agressions, viols, violences, attentats, etc.) d'obtenir une indemnisation même pour des faits survenus à l'étranger.

Après cette saisine, la Civi devra mandater le Fonds de garantie pour qu'il émette une proposition d'indemnisation à la victime sur la base d'expertises. Ensuite, soit la personne accepte, soit elle refuse et il reviendra alors à la Civi de trancher.

Obtenir rapidement les moyens de se reconstruire

Par la suite, le Fonds de Garantie demandera aux autorités helvétiques le résultat de la procédure judiciaire, sur laquelle il s'appuiera pour réclamer ces fonds aux responsables condamnés. Il veillera ensuite à ce que les victimes ne bénéficient pas d'une double indemnisation.

Cette démarche «traduit notre volonté de mobiliser tous les instruments du droit – suisse et français – pour que notre mandante obtienne, le plus rapidement possible, les moyens de se reconstruire. Aucune indemnisation ne réparera ce qu'elle a vécu. Mais le droit doit, à tout le moins, lui permettre de regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité», a déclaré l'avocat.

De nombreux adolescents et jeunes adultes figurent parmi les personnes décédées dans l'incendie du bar Le Constallation, dont 23 Suisses, huit Français et six Italiens. Treize personnes sont visées par l'enquête pénale ouverte après le drame.



