Plus d'un million de sangliers chassés et tués la saison dernière en France

Plus d'un million de sangliers ont été abattus en France entre avril 2025 et mars 2026, selon l’OFB. Un chiffre en hausse de 15,3%, reflet de la prolifération de cet animal causant d'importants dégâts.

AFP Agence France-Presse

Plus d'un million de sangliers ont été chassés et tués lors de la dernière saison de chasse 2025-2026, soit une hausse de plus de 15 % sur un an, selon des chiffres communiqués à l'AFP par l'Office français de la biodiversité (OFB). Entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, 1.015.429 sangliers ont été prélevés sur le territoire national. Cela représente une progression de 15,3 % par rapport à la saison précédente.

«Même si ce chiffre peut paraître important, il y a de fortes disparités entre les départements», certains ayant des prélèvements plus importants (Gard, Loir-et-Cher, Ardèche) tandis que dans d'autres ont vu ces derniers baisser (Maine-et-Loire, Lot), a expliqué à l'AFP Aurélie Barboiron, administratrice du réseau «ongulés sauvages» au sein de l'OFB. Par ailleurs, «il n'y a pas de risque de nuire aux populations» ou à la survie de l'espèce, a-t-elle ajouté.

Hausse de la population

Même si, contrairement à d'autres espèces, les sangliers ne sont pas soumis à un plan de chasse avec un nombre minimal et maximal d'animaux à prélever chaque année, les prélèvements sont faits en fonction de décisions collectives au sein de chaque département, réunissant chasseurs mais aussi forestiers et naturalistes, indique Mme Barboiron.

Sur les 20 dernières années, les prélèvements de sangliers ont été multipliés par 2,2, dans un contexte où cet animal, accusé d'occasionner de nombreux dégâts aux cultures, mais aussi aux routes ou aux forêts, a vu sa population fortement augmenter.

Selon l'OFB, même s'il est difficile de donner le nombre exact de sangliers présents en France, on peut estimer leur population «entre 1,5 et 2 millions d'individus», indiquait en février à l'AFP Éric Baubet, expert de la gestion des ongulés sauvages au sein de l'organisme public. D'abord limitée aux milieux forestiers de certains territoires, la population de sangliers a fortement augmenté en France à partir des années 70.

Animaux d'élevage relâchés

Les causes sont à la fois naturelles – les sangliers ont une reproduction rapide, avec cinq ou six marcassins par portée –, climatiques – les hivers moins rigoureux permettent un meilleur accès aux ressources alimentaires et un meilleur taux de survie des jeunes – mais aussi humaines.

Agriculteurs et défenseurs des animaux accusent les chasseurs d'avoir, dans les années 70, lâché des animaux d'élevage et nourri des sangliers en liberté, pour avoir plus de gibier à abattre, favorisant ainsi la prolifération de l'espèce.