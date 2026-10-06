La France interdit définitivement la chasse au grand tétras

Le grand tétras, oiseau emblématique d'Europe, est désormais protégé en France. Un décret publié le 3 octobre 2026 interdit sa chasse, actée depuis 2022 par le Conseil d'Etat.

Le grand tétras, le plus gros oiseau terrestre sauvage d'Europe, récemment classé parmi les oiseaux protégés en France, a par conséquent été retiré mardi de la «liste des espèces soumises à gestion adaptative», c'est-à-dire qui peuvent être chassées, selon un décret publié mardi. «Le décret actualise la liste des espèces soumises à gestion adaptative», indique le texte publié au Journal officiel.

La gestion adaptative est le système de gestion des espèces qui peuvent être chassées, mis en place en 2018 et censé être plus souple que la liste figée d'espèces chassables qui prévalait alors. Le décret «tire les conséquences de l'arrêté du 3 septembre 2026», qui «procède au retrait du grand tétras de la liste des espèces chassables et l'érige au rang d'espèce strictement protégée», est-il précisé.

Stabiliser la population

Ce texte entre en vigueur mercredi, au lendemain de sa publication. Le grand tétras, ou grand coq de bruyère, a été ajouté début septembre à la liste des oiseaux protégés en France, en même temps que le lagopède alpin, ou perdrix des neiges, deux oiseaux de montagne confrontés à un déclin préoccupant du fait notamment du réchauffement climatique.

Depuis 2009, aucune nouvelle espèce n'avait été ajoutée à cette liste qui compte plus de 250 oiseaux, dont la destruction, la capture ou l'enlèvement sont interdits. Leurs oeufs et leurs nids, ainsi que leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, ne peuvent pas non plus être détruits, altérés ou dégradés.

«L'idée c'est de stabiliser les populations, voire d'espérer une remontée, même si cela restera difficile», avait souligné la ministre de la Transition écologique Monique Barbut. Ces deux espèces subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, qui réduit progressivement leur habitat. S'y ajoutent le dérangement lié aux activités humaines en montagne et l'artificialisation des milieux.

Plan de réintroduction

Le déclin en France du grand tétras a été «spectaculaire», avait détaillé la Ligue de protection des oiseaux (LPO): ses effectifs ont chuté de près de 80% depuis 1960 dans les Pyrénées, où l'espèce ne subsiste aujourd'hui que sous forme de populations fragiles, avec également quelques noyaux résiduels dans le Jura et les Vosges.

Sa chasse avait déjà été interdite provisoirement, pour une durée de cinq ans, en 2022, après une décision du Conseil d'Etat. Un plan de réintroduction avait été mis en place dans les Vosges en 2024 mais ne sera pas poursuivi au vu de la mortalité de la quasi-totalité des individus réintroduits.