Cédric Jubillar a avoué sa responsabilité dans la mort de son épouse Delphine, disparue depuis 2020. Les fouilles pour retrouver son corps ont commencé dans le Tarn, selon le parquet de Toulouse.

Cédric Jubillar a été entendu par la justice mercredi. Il avait déjà avoué sa responsabilité dans la mort de son épouse Delphine, disparue depuis fin 2020, selon un communiqué du parquet général de la cour d'appel de Toulouse diffusé jeudi. «Cédric Jubillar a reconnu être à l'origine de la mort de Delphine Aussaguel et indiqué pouvoir orienter les enquêteurs pour localiser le corps», précise le procureur général Nicolas Jacquet, indiquant que les recherches ont débuté.

Selon les informations de BFMTV, des ossements auraient été retrouvés ce jeudi matin à une quinzaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines. Une équipe de gendarmes seraient sur place afin de fouiller les lieux.

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