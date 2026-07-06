Cédric Jubillar reconnaît le meurtre de son épouse Delphine

Selon des informations du journal français «La Dépêche du Midi», Cédric Jubillar aurait reconnu sa responsabilité dans la disparition de son épouse Delphine, survenue en décembre 2020.

AFP Agence France-Presse

Cédric Jubillar a reconnu avoir tué son épouse Delphine, disparue dans le Tarn depuis fin 2020, dans un courrier adressé à son avocat auquel la Dépêche du Midi a eu accès. «Il m'a remis un écrit détaillé en formulant des aveux de culpabilité», a déclaré au journal régional son avocat Pierre Debuisson.

Jusqu'ici, le peintre-plaquiste avait nié toute implication dans la disparition de l'infirmière de 33 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en octobre 2025 par la cour d'assises du Tarn et doit être jugé en appel à partir du 21 septembre, à Toulouse.

Des indications pour retrouver le corps

Outre ses aveux de culpabilité, il se dit prêt à donner des indications sur l'endroit où il a dissimulé le corps. Cédric Jubillar est détenu depuis juin 2021, à l'isolement par mesure de sécurité, au centre de détention de Seysses, près de Toulouse.

Même si les gendarmes de la section de recherches de Toulouse n'avaient pas pu présenter de preuves irréfutables de sa culpabilité, il avait été mis en examen pour homicide volontaire après six mois d'enquête, sur la base d'un faisceau d'indices concordants.

Ce bouleversement de ligne de défense intervient quelques mois après un changement d'avocat, son nouveau conseil s'étant notamment élevé contre les conditions de détention de son client. Lors de son procès en première instance, Cédric Jubillar était représenté par les avocats toulousains Emmanuelle Franck et Alexandre Martin.