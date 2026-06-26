La canicule a causé la mort tragique d’un bébé de 18 mois mardi à Marseille, retrouvé en hyperthermie dans une voiture. Le drame s’ajoute à d’autres décès d’enfants cette semaine.

Retrouvé dans une voiture en hyperthermie, un bébé de 18 mois meurt aux urgences

Retrouvé dans une voiture en hyperthermie, un bébé de 18 mois meurt aux urgences

AFP Agence France-Presse

Un bébé de 18 mois est mort après après avoir été retrouvé en état d'hyperthermie mardi dans une voiture stationnée sur le campus universitaire d'un grand hôpital de Marseille (sud), a déclaré vendredi à l'AFP l'université sans pouvoir donner la date exacte de sa mort.

Les marins-pompiers de la ville ont indiqué avoir été alertés mardi un peu avant 14H00 (12H00 GMT) et avoir transporté l'enfant aux urgences pédiatriques de l'hôpital de la Timone, confirmant une information initiale de BFM.

Mercredi, c'est un enfant de trois ans qui est décédé alors qu'il se trouvait seul dans une voiture à Saint-Gratien dans le Val-d'Oise, en pleine vague de chaleur. Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, avaient été retrouvés morts lundi dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras (sud).

Bébé oublié

«C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la tragique nouvelle survenue sur le campus de la Timone. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime», a déclaré Eric Berton, président d'Aix-Marseille Université, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon des sources concordantes, l'un des parents de l'enfant l'aurait oublié dans le véhicule. Cette personne, qui n'est pas salariée des hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM), travaillerait quotidiennement sur le campus.

D'après la presse locale, il s'agirait du père de l'enfant, et le bébé serait décédé mercredi. Mardi, lorsque le bébé a été retrouvé dans la voiture, les températures tournaient autour de 30 degrés à Marseille.

Vendredi, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a dit s'attendre à des «décès» dans les jours à venir liés à cet épisode de canicule, exceptionnel par son intensité et sa durée, qui touche encore les deux tiers de la France.

La canicule qui touche le pays, ainsi qu'une importante partie de l'Europe, depuis près d'une semaine, a déjà occasionné de nombreux drames, avec 55 décès par noyade en France métropolitaine et la mort de plusieurs sans-abri.