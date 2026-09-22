Une fillette de 5 ans retrouvée morte en France, le père suspecté

AFP Agence France-Presse
Une fillette de cinq ans a été retrouvée morte à Blois au domicile de son père qui l'a «vraisemblablement tuée», a indiqué le parquet mardi à l'AFP, confirmant une information de La Nouvelle République.
Le père, né en 1984, a été retrouvé «dans un état médical critique». Il a «attenté à ses jours en s'infligeant plusieurs coups de couteau», a précisé le procureur de la République de Blois Stéphane Javet. Son pronostic vital n'est toutefois «pas engagé».
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