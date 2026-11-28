Des bagarres ont éclaté samedi à Biarritz en marge d’un banquet cofinancé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Un policier a dû être hospitalisé, alors que des manifestants «antifascistes» tentaient d’empêcher l’accès au site.

AFP Agence France-Presse

Une manifestation d’opposants à un banquet du Canon français, événement cofinancé par le milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, a tourné à l’affrontement samedi à Biarritz entre manifestants «antifascistes» et forces de l’ordre, faisant plusieurs blessés, dont un policier hospitalisé.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a condamné sur X «les violences extrêmes d’une partie des manifestants» opposés à cet événement, accusé par ses détracteurs de véhiculer des valeurs d’extrême droite.

«Une arme artisanale»

«Un individu non encore identifié a porté un coup avec une arme artisanale faite de bois aiguisé au niveau du bras» d’un policier, qui a été hospitalisé. «10 jours d’ITT ont été prescrits», a précisé à BFMTV Mariel Garrigos, procureure de la République à Bayonne, qui a ouvert une enquête pour violences aggravées.

La magistrate a dénombré sept policiers blessés au total et cinq participants au banquet «qui auraient été légèrement blessés» et ont été «surtout choqués».

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Alors que les opposants avaient annoncé un «rempart humain» contre ce banquet, des convives ont été pris à partie à leur arrivée à la halle d’Iraty par environ 2000 manifestants, qui souhaitaient empêcher les quelque 1500 participants de rejoindre le site, dans une zone proche de l’aéroport et de la gare de Biarritz.

Présence de «black blocs»

Les opposants, issus de plus de 30 organisations (syndicats, collectifs, partis de gauche et indépendantistes, associations), ont notamment utilisé les hampes de drapeaux basques pour bloquer les arrivants avant d’être dispersés par les forces de l’ordre, a constaté une correspondante de l’AFP. Des slogans antifascistes ont été scandés.

Parmi les manifestants se trouvaient des «black blocs», «qui manifestement viennent là surtout pour passer à l’acte violent et puis en découdre avec les forces de l’ordre», a déclaré la procureure.

Selon l’entourage du ministre de l’Intérieur, la journée a été «marquée par la recherche, par certains groupes hostiles, de confrontation violente avec les participants au banquet d’une part et les forces de l’ordre d’autre part».

«Idées d’extrême droite»

Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes contre des opposants, dont certains, masqués et cagoulés, ont riposté avec des projectiles et des tirs de mortiers d’artifice, avant un retour au calme vers 15h00.

«Je défends des valeurs humanistes et républicaines. Le Canon français est un mouvement porté par Pierre-Édouard Stérin, (...) qui souhaite véhiculer des idées d’extrême droite», a affirmé à l’AFP Béatrice Larzabal, formatrice dans un centre de travail social.

A l’intérieur de la halle, le banquet s’est tenu malgré tout, le cofondateur Géraud de la Tour prenant la parole au micro pour demander aux convives «une tenue irréprochable» et de «ne pas répondre» aux «trouble-fêtes», avant qu’une Marseillaise ne soit entonnée, selon une vidéo diffusée par le site internet du quotidien régional «Sud Ouest».

«Nous avons des familles avec des poussettes sur lesquelles on a jeté des excréments et de l’urine», a accusé Géraud de la Tour au micro de BFMTV. «A aucun moment on avait imaginé un tel niveau de violence», a-t-il ajouté.

«Violences inadmissibles»

Les heurts ont suscité des réactions politiques à droite et à l’extrême droite, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle Marine Le Pen fustigeant de «graves violences d’extrême gauche». Le maire de Biarritz, l’ancienne légende du rugby Serge Blanco, a condamné des «violences inadmissibles» et «loin des valeurs du Pays basque, terre d’accueil et de liberté».

Les banquets du Canon français, qui attirent des milliers de convives, béret sur la tête, autour de «plats campagnards» pour «valoriser le terroir et le patrimoine», sont accusés par certains à gauche de véhiculer des idées d’extrême droite.

Saluts nazis?

En mai, le parquet de Caen a ouvert une enquête après des signalements effectués par des élus de gauche concernant notamment des saluts nazis lors d’un banquet le 18 avril.

«Le geste en question est un bras gauche levé pendant le "Aux armes citoyens" de la Marseillaise entonnée par 4000 personnes», avait affirmé à l’AFP début novembre Pierre-Alexandre de Boisse, l’autre cofondateur des banquets, assurant «ne pas tolérer les nazis» et s’insurger contre «les extrêmes».

Une société de Pierre-Édouard Stérin figure au capital de l’entreprise organisatrice. Le milliardaire se définit comme catholique, conservateur et libéral, et est partisan de l’union de la droite et de l’extrême droite. Il se dit prêt à dépenser 150 millions d’euros sur dix ans pour influer sur le débat public et soutenir des candidats aux élections.