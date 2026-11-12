Patrick et Isabelle Balkany expulsés de leur moulin à Giverny

Patrick et Isabelle Balkany, condamnés en 2023 pour blanchiment de fraude fiscale, ont été expulsés de leur moulin à Giverny. Leurs biens, dont des villas aux Antilles et à Marrakech, ont été saisis.

AFP Agence France-Presse

Patrick et Isabelle Balkany ont été récemment expulsés de leur moulin de Cossy à Giverny (Eure), conséquence de la condamnation en 2023 du couple pour blanchiment de fraude fiscale, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier. «L'usufruit a été confisqué il y a deux ans et demi par une décision de justice (...) N'ayant plus l'usufruit, ils ne pouvaient plus rester dans les lieux», a précisé à l'AFP la même source, confirmant une information du Parisien.

Patrick et Isabelle Balkany, 78 et 79 ans, ont été condamnés en 2023 pour avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. Sur le volet pénal, les époux ont été définitivement condamnés: quatre ans et demi de prison pour Patrick Balkany, trois ans et demi pour Isabelle Balkany, ainsi que 100'000 euros d'amende chacun et 10 ans d'inéligibilité.

Expulsion temporaire?

Leurs biens, dont l'usufruit du moulin de Giverny et les deux fastueuses villas «Pamplemousse» aux Antilles et «Dar Gyucy» à Marrakech, qu'ils détenaient via des sociétés offshore panaméennes et des comptes en Suisse, ont été confisqués ou saisis.

La source proche a affirmé à l'AFP que cette expulsion du moulin de Giverny était «temporaire», un accord ayant été «trouvé depuis avec l'Agrasc (ndlr: Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) pour qu'ils puissent réintégrer les lieux» à court terme. Le couple est actuellement hébergé par «des amis», selon la même source.

Patrick Balkany avait été autorisé en janvier, puis en avril par la cour d'appel de Rouen, à purger le reliquat de sa peine à son domicile de Giverny (Eure). Il lui restait alors 15 mois de prison à effectuer.