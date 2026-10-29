Le suspect de l'attentat raciste de Trappes a été présenté à la justice cette nuit. Il admet les faits mais réfute leur motivation raciste.

L'assaillant de Trappes a été présenté dans la nuit à la justice

L'assaillant de Trappes a été présenté dans la nuit à la justice

AFP Agence France-Presse

Le suspect de l'attentat raciste à Trappes qui a fait un mort et sept blessés, a été présenté dans la nuit de mercredi à jeudi à la justice en vue de sa mise en examen par un juge d'instruction antiterroriste, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Kevin T., âgé de 39 ans, qui a reconnu les faits mais démenti «le caractère raciste de ses crimes», comme l'a expliqué le procureur de la république antiterroriste Olivier Christen, a été déferré sitôt sa garde à vue achevée, peu après minuit.