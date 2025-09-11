De faux témoignages vidéo circulent sur les réseaux sociaux pour vous attendrir et vous soutirer de l'argent, alerte TF1. Ces vidéos détournées vous vendent des produits soi-disant artisanaux produits en Chine.

Ces vidéos déchirantes sont une arnaque pour vous plumer

Même les jeunes se font avoir

Les arnaqueurs redoublent de créativité pour nous prendre par les sentiments. De faux témoignages vidéo d'agriculteurs en détresse circulent sur les réseaux sociaux, rapporte TF1.

Face caméra et larmes aux yeux, le propriétaire d'une ferme vous explique que la ruine s'est abattue sur son exploitation depuis la mort de sa femme. Il vous supplie donc d'acheter d'adorables pantoufles faites à la main pour sauver sa ferme de la faillite et garder ses bêtes.

Il vous suffit ensuite de cliquer sur lien pour acheter des accessoires soi-disant artisanaux à 25 francs, et c'est dans la poche. En réalité, ces fameuses pantoufles ont été produites en Chine et coûtent 5 francs.

Des vidéos très collantes

L'appel à l'aide que vous avez visionné est un montage bien ficelé d'une vidéo détournée, utilisant un extrait sorti de son contexte pour faire de la publicité.

Ces vidéos trompent même les plus jeunes générations, attendries devant un senior en larmes. Si vous vous êtes fait avoir, vous pouvez porter plainte et signaler la vidéo à Facebook, Instagram ou TikTok pour qu'elle soit retirée.

Après les sollicitations de TF1, TikTok affirme prendre ces affaires très au sérieux. Pourtant, bon nombre de ces vidéos sont encore en ligne.