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Affaire Lyhanna
Le frère de Jérôme B. mis en examen pour viol sur deux ex-compagnes

Yannick B., frère de Jérôme B. impliqué dans l'affaire Lyhanna, a été mis en examen pour viol sur deux ex-compagnes, a annoncé le procureur d'Agen ce mercredi.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Le frère de Jérôme B. poursuivi pour viols présumés.
Photo: IMAGO/Le Pictorium
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AFP Agence France-Presse

Le frère de Jérôme B., principal suspect dans l'affaire Lyhanna, a été mis en examen dans le cadre de deux enquêtes pour viol, commis sur des anciennes compagnes, a annoncé mercredi le procureur d'Agen Olivier Naboulet.

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«A l'issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il a exercé son droit au silence, Yannick B. a été mis en examen», a déclaré le procureur dans un communiqué, précisant que le suspect a été relâché et placé sous contrôle judiciaire, une décision dont le parquet a fait appel.

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