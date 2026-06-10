Yannick B., frère de Jérôme B. impliqué dans l'affaire Lyhanna, a été mis en examen pour viol sur deux ex-compagnes, a annoncé le procureur d'Agen ce mercredi.

Le frère de Jérôme B. mis en examen pour viol sur deux ex-compagnes

Le frère de Jérôme B. mis en examen pour viol sur deux ex-compagnes

AFP Agence France-Presse

Le frère de Jérôme B., principal suspect dans l'affaire Lyhanna, a été mis en examen dans le cadre de deux enquêtes pour viol, commis sur des anciennes compagnes, a annoncé mercredi le procureur d'Agen Olivier Naboulet.

«A l'issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il a exercé son droit au silence, Yannick B. a été mis en examen», a déclaré le procureur dans un communiqué, précisant que le suspect a été relâché et placé sous contrôle judiciaire, une décision dont le parquet a fait appel.