La mère d'une mineure accusant Jérôme B. de viols entre 2024 et 2025 entame deux actions judiciaires contre l'Etat pour dénoncer la lenteur de la justice, selon son avocat Pierre Debuisson.

Affaire Lyhanna: La lenteur de la justice pousse une mère à porter plainte

Affaire Lyhanna: La lenteur de la justice pousse une mère à porter plainte

AFP Agence France-Presse

La mère d'une mineure qui avait déposé plainte pour viol sur mineure contre Jérôme B., principal suspect dans l'affaire Lyhanna, va déposer plainte contre l'Etat pour faute lourde, reprochant à la justice sa lenteur, a annoncé son avocat Pierre Debuisson sur RTL. L'avocat va lancer deux procédures: une plainte contre l'Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire pour faute lourde, ainsi qu'une procédure au pénal, a-t-il indiqué.

Le 22 août 2025, la mère de cette mineure née en 2014 avait déposé plainte à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) accusant Jérôme B. d'avoir commis des viols sur sa fille, entre septembre 2024 et mai 2025, au domicile de ce dernier. La petite fille avait été entendue cinq jours plus tard et des examens médico-légaux et psychologiques réalisés en septembre et octobre 2025.

Au cours de ce mois, le parquet de Toulouse s'est dessaisi au profit de celui d'Auch qui, en janvier, avait prescrit des actes d'enquête à la gendarmerie de Lectoure, dans cette procédure. «Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Lyhanna», avait indiqué la procureure d'Auch, Clémence Meyer, lors d'un point de presse la semaine passée, tout en n'étant pas en mesure de dire quelles investigations avaient effectivement été menées par les gendarmes dans les quelque quatre mois écoulés entre fin janvier et la disparition de la collégienne.