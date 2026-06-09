La mère d'une mineure qui avait déposé plainte pour viol sur mineure contre Jérôme B., principal suspect dans l'affaire Lyhanna, va déposer plainte contre l'Etat pour faute lourde, reprochant à la justice sa lenteur, a annoncé son avocat Pierre Debuisson sur RTL. L'avocat va lancer deux procédures: une plainte contre l'Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire pour faute lourde, ainsi qu'une procédure au pénal, a-t-il indiqué.
Le 22 août 2025, la mère de cette mineure née en 2014 avait déposé plainte à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) accusant Jérôme B. d'avoir commis des viols sur sa fille, entre septembre 2024 et mai 2025, au domicile de ce dernier. La petite fille avait été entendue cinq jours plus tard et des examens médico-légaux et psychologiques réalisés en septembre et octobre 2025.
Au cours de ce mois, le parquet de Toulouse s'est dessaisi au profit de celui d'Auch qui, en janvier, avait prescrit des actes d'enquête à la gendarmerie de Lectoure, dans cette procédure. «Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Lyhanna», avait indiqué la procureure d'Auch, Clémence Meyer, lors d'un point de presse la semaine passée, tout en n'étant pas en mesure de dire quelles investigations avaient effectivement été menées par les gendarmes dans les quelque quatre mois écoulés entre fin janvier et la disparition de la collégienne.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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