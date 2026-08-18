Nicolas Altmayer, producteur de «OSS 117», et sa compagne Mathilde Favier, directrice des relations publiques chez Dior, sont morts lundi dans un accident de la route en France. Une enquête est en cours.

AFP Agence France-Presse

Le producteur de cinéma Nicolas Altmayer et Mathilde Favier, directrice des relations publiques chez Dior, sont morts dans un accident de la circulation dans les Deux-Sèvres dans l’ouest de la France, a appris l’AFP ce mardi 18 août.

Le couple a été tué lundi vers 16 heures sur une route départementale à Airvault, dans le nord du département. Leur véhicule «a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, alors qu’ils doublaient un autre véhicule», précise le vice-procureur de Niort, Nicolas Leclainche, qui a ouvert une enquête pour «homicide involontaire par conducteur», afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Producteur de comédies à succès et figure éminente de la mode

A la tête de la société de production, Mandarin Films avec son frère Éric, Nicolas Altmayer a produit de nombreuses comédies françaises à succès à l’instar de Brice de Nice de James Huth, OSS 117 de Michel Hazanavicius, Trois zéros de Fabien Onteniente ou Mon crime de François Ozon.

Récemment, il avait également produit la série Validé de Franck Gastambide mais également le film Monsieur Aznavour, biopic de Charles Aznavour réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Tahar Rahim dans le rôle-titre.

Figure éminente du monde de la mode, Mathilde Favier, officiait quant à elle comme directrice des relations publiques de Dior depuis plus de 15 ans. Dans son livre Living Beautifully in Paris, paru en 2024, elle révélait ainsi être mariée à Nicolas Altmayer, avec qui elle apparaissait régulièrement en public depuis 2022.