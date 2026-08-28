Céline Dion est arrivée en France

Céline Dion est arrivée ce vendredi matin à l'aéroport du Bourget, près de Paris, en jet privé depuis Las Vegas. La star québécoise prépare une série de 16 concerts en France dès le 12 septembre.

AFP Agence France-Presse

La star québécoise Céline Dion est arrivée vendredi matin à l'aéroport du Bourget, près de Paris, à environ deux semaines du coup d'envoi d'une série de concerts suscitant un engouement mondial, a indiqué une source aéroportuaire à l'AFP. La chanteuse a atterri à 10h45 à bord de son jet privé long-courrier, en provenance de Las Vegas aux Etats-Unis, a précisé cette source. Elle doit rejoindre l'hôtel de luxe où elle séjournera pendant sa résidence parisienne.

Céline Dion prévoit de donner en France une série de 16 concerts, marquant les retrouvailles avec le public après plus de six années où elle a été contrainte de s'éloigner de la scène. Ses projets ont été entravés par la maladie neurologique rare dont elle souffre.

30’000 spectateurs par soir

Ses shows se tiendront à partir du 12 septembre à la Plenitude Arena, immense salle couverte située à Nanterre (Hauts-de-Seine). Elle a prévu d'assurer trois concerts par semaine, les mercredis, vendredis et samedis, devant plus de 30’000 spectateurs par soir. Dix autres concerts sont également prévus en mai 2027.

Le retour de la star aux quelque 260 millions d'albums vendus suscite la ferveur des fans à travers le monde, qui se sont bousculés pour tenter de décrocher leurs billets afin d'entendre l'interprète des tubes «My heart will go on» et «Pour que tu m'aimes encore». La dernière performance de Céline Dion en France date de juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. A la tour Eiffel, elle avait interprété «L'Hymne à l'amour» d'Edith Piaf.