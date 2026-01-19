DE
FR

Retour sur ce braquage express
Des images inédites du casse au musée du Louvre dévoilées

Les images du braquage d’octobre au musée du Louvre ont été diffusées pour la première fois dimanche. On y voit les voleurs agir en moins de quatre minutes et emporter un butin estimé à 88 millions d’euros.
TF1 et France Télévision ont diffusé pour la première fois les images du spectaculaire braquage au musée du Louvre.
Les images du braquage spectaculaire au musée du Louvre, en octobre en plein Paris, filmées par des caméras de vidéosurveillance ont été montrées pour la première fois dimanche par les chaines TF1 et France Télévision. On y voit notamment deux des cambrioleurs: l'un porte une cagoule noire et un gilet jaune, l'autre est vêtu de noir et d'un casque de moto. Tous deux s'introduisent dans la galerie Apollon où se trouvaient les bijoux.

Ces images les montrent enjambant la porte-fenêtre, après être montés via un monte-charge. L'un des deux hommes, s'attaque, muni d'une disqueuse, à la vitrine dans laquelle se trouvait le diadème de l'Impératrice Eugénie, qu'il parvient à saisir après avoir donné des coups de poings dans le verre.

Un casse express

Il vient ensuite en aide au deuxième malfaiteur s'affairant sur la vitrine voisine, qui attrape plusieurs bijoux à toute vitesse. Le tout aura duré moins de quatre minutes, sous les yeux de quelques agents impuissants, l'un d'eux brandissant un poteau de guidage sans savoir que faire, selon les images de France Télévisions.

Le butin a été estimé à 88 millions d'euros. Les voleurs auraient pu être stoppés «à 30 secondes près», a notamment estimé mi-décembre Noël Corbin, chef de l'Inspection générale des affaires culturelles (Igac).

