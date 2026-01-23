DE
Trafic d'être humain
Un octogénaire vivait depuis 20 ans dans un sous-sol insalubre

Un homme de 80 ans a été retrouvé lundi dans un sous-sol insalubre à Helsinki où il vivait depuis 20 ans. La police soupçonne un trafic humain et a ouvert une enquête.
Un octogénaire a été découvert «en mauvais état de santé» dans le sous-sol d'une maison à Helsinki dépourvu de fenêtres et de toilettes où il vivait depuis au moins 20 ans, a déclaré vendredi la police qui a ouvert une enquête. Les autorités soupçonnent l'exploitation d'un état de dépendance.

Deux hommes et une femme, âgés d'une soixantaine d'années, ont été arrêtés avant d'être relâchés, a déclaré la police à l'AFP. Les deux suspects et l'octogénaire se connaissent mais ne sont pas apparentés, a précisé la police.

Conditions insalubres

La police a ouvert une enquête pour déterminer si d'autres personnes vivant dans la même habitation se sont rendues coupables «de trafic d'être humain, exploitant la dépendance de l'homme et le soumettant à des conditions de vie dégradantes, possiblement pour en tirer un profit financier».

L'homme âgé a été découvert lundi dans cette maison située dans le district nord de la capitale au cours d'une perquisition. Son état nécessitait une «assistance immédiate». Le sous-sol dans lequel il vivait se composait d'une «pièce sans fenêtre, sans accès à des sanitaires et des toilettes, ou la possibilité de préparer des repas», a ajouté la police.

«Il vivait dans ces conditions depuis au moins 20 ans», a déclaré à l'AFP l'inspecteur chef Jari Korkalainen, qui dirige l'enquête, soulignant qu'il s'agissait d'une «affaire exceptionnelle». Au fur et à mesure que le temps passait, «la santé de cette personne s'est détériorée», a-t-il dit. L'octogénaire a été confié «aux autorités compétentes», selon le policier.

