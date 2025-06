Berne appelle Israël et l'Iran «à la plus grande retenue»

Sur la messagerie X, la Confédération a appelé Israël et l'Iran «à faire preuve de la plus grande retenue et à revenir à la voie diplomatique».

«Nous suivons la situation de près. Notre personnel sur place est en sécurité», écrit le ministère d'Ignazio Cassis. Photo: keystone-sda.ch

La Suisse condamne toute attaque militaire en violation de la Charte des Nations Unies et du Droit international, écrit le Départemement fédéral des affaires étrangères. «Nous suivons la situation de près. Notre personnel sur place est en sécurité», ajoute le DFAE.

L'Iran a convoqué vendredi l'ambassadrice de Suisse à Téhéran, la Confédération représentant les intérêts américains faute de relations diplomatiques avec les Etats-Unis, alliés d'Israël, à la suite de frappes israéliennes, selon un média iranien d'Etat.

«Au cours de cette convocation, la République islamique d'Iran a fait part de sa profonde indignation et transmis ses vives protestations face à cette agression d'Israël et au soutien que lui apportent les Etats-Unis», a indiqué l'agence de presse officielle Irna.

Source: ATS