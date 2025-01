Le Chili va réformer son système de retraite privé hérité de Pinochet

Le Chili va réformer le système de retraite privé. Photo: ELVIS GONZALEZ

Le Parlement chilien a approuvé mercredi un projet de loi, impulsé par le président de gauche Gabriel Boric, visant à réformer le système de retraite privé hérité de la dictature du général Augusto Pinochet (1973-1990). Le texte, adopté lundi par le Sénat, a été approuvé à la Chambre des députés, dominée par l'opposition de droite, avec 110 voix pour et 38 contre.

«Aujourd'hui, après 43 ans, une réforme des retraites a été approuvée, qui change le visage de ce que la dictature avait mis en place en 1981 dans ce pays», a célébré la ministre du Travail, Jeannette Jara, lors d'une conférence de presse. La réforme était promue depuis 2022, sous la pression croissante des Chiliens, par le gouvernement du président Boric. Selon le dernier sondage du cabinet Cadem, elle était soutenue par 60% de la population.

Le projet de loi réforme en profondeur le modèle instauré en 1981 par le général Augusto Pinochet, dans lequel les travailleurs financent seuls leur retraite, sans contribution de leur employeur, y compris les fonctionnaires. Actuellement, les salariés versent 10% de leur salaire à des Administrateurs de fonds de pension (AFP) privés, qui investissent ces fonds dans des portefeuilles d'entreprise.

Les entreprises mobilisées

Au moment de la retraite, à 65 ans pour les hommes, 60 pour les femmes, les pensions sont calculées en fonction du rendement de leurs cotisations. Le projet de loi prévoit désormais une contribution des entreprises à hauteur de 8,5%, tandis que les salariés continueront de verser 10%.

Le Chili dépassera ainsi la moyenne de 18,2% des taux de cotisation des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En outre, les sept Administrateurs de fonds de pension actuellement en activité au Chili devront faire face à la concurrence de nouveaux acteurs sur le marché.

Entre 14 et 35% d'augmentation

Sur les 600'000 retraités du Chili, la moitié reçoit l'équivalent d'environ 350 dollars par mois, soit moins que le salaire minimum de 500 dollars, selon les chiffres officiels. Depuis des années, les Chiliens manifestent dans la rue pour exiger une réforme de leur système de retraite qui leur garantisse un revenu minimum.

Avec la réforme, les retraites augmenteront entre 14 et 35%, selon les estimations du gouvernement. L'initiative prévoit également un ajustement de la prime d'Etat versée aux retraités les plus vulnérables de plus de 65 ans, passant de 215 à 250 dollars par mois.