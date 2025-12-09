DE
FR

25 victimes dans les flammes
Les propriétaires du club brûlé en Inde ont pris la fuite

Un incendie meurtrier dans une discothèque de Goa a fait 25 victimes ce week-end. La police annonce que les propriétaires, deux frères, ont fui en Thaïlande peu après le drame, suggérant leur intention d'échapper à l'enquête.
Publié: il y a 21 minutes
Un incendie meurtrier dans une discothèque de Goa a fait 25 victimes ce week-end.
Photo: IMAGO/ANI News
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les propriétaires d'une discothèque de Goa ont fui l'Inde quelques heures après l'incendie meurtrier qui a touché l'établissement et tué 25 personnes ce week-end, a annoncé la police lundi soir.

A lire aussi
En Inde, au moins 15 morts dans l'incendie d'un hôtel
Drame à Calcutta
Un incendie ravage un hôtel et fait au moins 15 morts
Au moins 25 personnes meurent dans l'incendie d'une boîte de nuit à Goa
Une soirée vire au drame
Au moins 25 personnes meurent dans l'incendie d'une boîte de nuit en Inde

Le feu s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au sein d'un club d'Arpora, dans le nord de l'Etat de Goa. Vingt-cinq personnes sont mortes, la plupart par asphyxie. Des feux d'artifice ont probablement provoqué le brasier, selon des responsables.

«Immédiatement après l'incendie», les deux frères propriétaires de la boîte de nuit, Saurabh et Gaurav Luthra, ont embarqué à bord d'un vol à destination de Phuket, en Thaïlande, a déclaré la police de Goa dans un communiqué. «Cela montre leur intention d'échapper à l'enquête de police», a-t-elle conclu.

«Un profond chagrin»

Les forces de l'ordre ont également indiqué que plusieurs de ses agents avaient mené une perquisition au domicile des deux hommes à New Delhi. Saurabh Luthra n'a pour l'heure pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Lundi, il avait promis sur les réseaux sociaux d'aider les familles de victimes et exprimé son «profond chagrin» après ce «tragique» incendie.

Goa, ancienne colonie portugaise (1510-1961) sur les rives de la mer d'Arabie est une station balnéaire réputée dans le monde entier. Goa a reçu plus de dix millions de touristes en 2024, dont près de 470'000 étrangers, selon des statistiques officielles. Dimanche, le chef de l'exécutif local, Pramod Sawant, avait annoncé l'arrestation de quatre personnes en lien avec l'incendie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus