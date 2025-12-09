Un incendie meurtrier dans une discothèque de Goa a fait 25 victimes ce week-end. La police annonce que les propriétaires, deux frères, ont fui en Thaïlande peu après le drame, suggérant leur intention d'échapper à l'enquête.

Les propriétaires du club brûlé en Inde ont pris la fuite

AFP Agence France-Presse

Les propriétaires d'une discothèque de Goa ont fui l'Inde quelques heures après l'incendie meurtrier qui a touché l'établissement et tué 25 personnes ce week-end, a annoncé la police lundi soir.

Le feu s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au sein d'un club d'Arpora, dans le nord de l'Etat de Goa. Vingt-cinq personnes sont mortes, la plupart par asphyxie. Des feux d'artifice ont probablement provoqué le brasier, selon des responsables.

«Immédiatement après l'incendie», les deux frères propriétaires de la boîte de nuit, Saurabh et Gaurav Luthra, ont embarqué à bord d'un vol à destination de Phuket, en Thaïlande, a déclaré la police de Goa dans un communiqué. «Cela montre leur intention d'échapper à l'enquête de police», a-t-elle conclu.

«Un profond chagrin»

Les forces de l'ordre ont également indiqué que plusieurs de ses agents avaient mené une perquisition au domicile des deux hommes à New Delhi. Saurabh Luthra n'a pour l'heure pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Lundi, il avait promis sur les réseaux sociaux d'aider les familles de victimes et exprimé son «profond chagrin» après ce «tragique» incendie.

Goa, ancienne colonie portugaise (1510-1961) sur les rives de la mer d'Arabie est une station balnéaire réputée dans le monde entier. Goa a reçu plus de dix millions de touristes en 2024, dont près de 470'000 étrangers, selon des statistiques officielles. Dimanche, le chef de l'exécutif local, Pramod Sawant, avait annoncé l'arrestation de quatre personnes en lien avec l'incendie.