Des flammes visibles à des kilomètres
Explosion et incendie dans une raffinerie de Californie

Une explosion et un incendie ont frappé jeudi soir la raffinerie Chevron d’El Segundo, créant d’énormes flammes visibles à des kilomètres. Il n'y a pas eu de blessés ni d’évacuation et l’incendie a été maîtrisé rapidement.
Publié: il y a 43 minutes
Explosion et incendie à la raffinerie Chevron d’El Segundo. Il n'y a pas eu de blessés ni d’évacuation.
Photo: Capture d'écran X
AFP Agence France-Presse

Une explosion et un important incendie se sont produits jeudi soir dans une raffinerie Chevron à El Segundo dans le comté de Los Angeles provoquant d'énormes panaches de flammes visibles à des kilomètres, selon plusieurs médias américains.

Les causes de l'incendie ne sont pas connues mais la ville d'El Segundo a indiqué qu'il n'y avait aucune menace pour le public et qu'aucun ordre d'évacuation n'était en cours. Le bureau du gouverneur de Californie, Gavin Newsom a indiqué sur son compte X que son service travaille «en temps réel avec les autorités locales et nationales pour protéger la communauté environnante et assurer la sécurité publique».

Une énorme boule de feu

L'explosion s'est produite à environ 21H30 locales (04H30 GMT vendredi). Des vidéos prises au moment de l'explosion et postées sur les réseaux sociaux montrent une énorme boule de feu éclatant dans un bruit assourdissant. L'incendie a considérablement diminué une heure après l'explosion.

Peu avant 22H30 locales, une responsable du comté de Los Angeles, Holly Mitchell, a déclaré sur une chaîne de télévision locale que l'incendie était largement maîtrisé. Elle a affirmé qu'il n'y avait aucun rapport immédiat de blessés et «aucune raison de s'alarmer pour la zone environnante». Les incendies dans les raffineries font partie du quotidien à South Bay, qui abrite plusieurs grandes installations de production de pétrole.

En 2022, il a fallu deux heures aux pompiers pour éteindre un incendie dans une installation d'El Segundo. En 2020, un incendie à la raffinerie Marathon Petroleum à Carson a projeté des flammes à au moins 30 mètres dans les airs et suscité des inquiétudes pendant des heures. Mais l'incendie avait causé peu de dommages majeurs aux opérations de la raffinerie, rapporte le Los Angeles Times. 

