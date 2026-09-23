Les Pays-Bas participeront finalement à l’Eurovision à partir de 2027: la chaîne publique NPO reprend le dossier après le retrait de l'ancien diffuseur, qui dénonçait un concours jugé non neutre sur fond de guerre à Gaza.

Les Pays-Bas de retour à l’Eurovision en 2027

Les Pays-Bas de retour à l’Eurovision en 2027

Les Pays-Bas participeront finalement à l'Eurovision l'année prochaine, a annoncé mercredi la chaîne publique qui diffusera le concours de chanson, prenant ainsi le relais du précédent diffuseur qui s'était retiré en août.

«La chaîne publique néerlandaise participera à nouveau au Concours Eurovision de la chanson à partir de 2027 avec un candidat néerlandais. Une équipe indépendante d'experts encadrera avec soin le processus lié à la sélection de l'artiste», a déclaré la chaîne publique nationale NPO.

«L'UER (Union européenne de radio-télévision, qui organise l'Eurovision) a depuis pris des mesures importantes concernant le règlement du Concours Eurovision de la chanson», a déclaré la NPO.

Retrait du concours en août dernier

En août, le diffuseur Avrotros, qui sélectionnait le candidat néerlandais et diffusait l'émission depuis plusieurs années, avait annoncé son retrait du concours, estimant que ce dernier ne pouvait «plus être considéré comme neutre» en raison des divisions suscitées par la guerre à Gaza.

Admettant que le concours suscitait des «sentiments mitigés» aux Pays-Bas, NPO a indiqué avoir «explicitement demandé à l'UER de remettre au premier plan le caractère fédérateur du festival».