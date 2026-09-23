DE
FR

Après le retrait de l'ancien diffuseur
Les Pays-Bas de retour à l’Eurovision en 2027

Les Pays-Bas participeront finalement à l’Eurovision à partir de 2027: la chaîne publique NPO reprend le dossier après le retrait de l'ancien diffuseur, qui dénonçait un concours jugé non neutre sur fond de guerre à Gaza.
Publié: 16:35 heures
Les Pays-Bas participeront finalement à l'Eurovision l'année prochaine, grâce une chaîne publique qui diffusera le concours.
Photo: keystone-sda.ch

Les Pays-Bas participeront finalement à l'Eurovision l'année prochaine, a annoncé mercredi la chaîne publique qui diffusera le concours de chanson, prenant ainsi le relais du précédent diffuseur qui s'était retiré en août.

«La chaîne publique néerlandaise participera à nouveau au Concours Eurovision de la chanson à partir de 2027 avec un candidat néerlandais. Une équipe indépendante d'experts encadrera avec soin le processus lié à la sélection de l'artiste», a déclaré la chaîne publique nationale NPO.

«L'UER (Union européenne de radio-télévision, qui organise l'Eurovision) a depuis pris des mesures importantes concernant le règlement du Concours Eurovision de la chanson», a déclaré la NPO.

Retrait du concours en août dernier

En août, le diffuseur Avrotros, qui sélectionnait le candidat néerlandais et diffusait l'émission depuis plusieurs années, avait annoncé son retrait du concours, estimant que ce dernier ne pouvait «plus être considéré comme neutre» en raison des divisions suscitées par la guerre à Gaza.

Admettant que le concours suscitait des «sentiments mitigés» aux Pays-Bas, NPO a indiqué avoir «explicitement demandé à l'UER de remettre au premier plan le caractère fédérateur du festival».

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus