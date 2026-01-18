Un déraillement suivi d'une collision entre deux trains près d'Adamuz, dans le sud de l'Espagne, a causé dimanche au moins 21 morts et plusieurs blessés, selon les autorités locales.

Un violent accident de train fait des dizaines de morts au sud de l'Espagne

Un accident ferroviaire dans le sud de l'Espagne, impliquant deux trains à grande vitesse, a fait dimanche au moins 21 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon un dernier bilan communiqué par la Garde civile. Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a prévenu sur le réseau social X que «le choc a été terrible» et que le bilan risquait de s'alourdir au vue «des informations très alarmantes» sur cet accident.

Les images diffusées à la télévision publique montraient les deux trains entourés d'une foule de personnes et d'ambulances, tandis que les services d'urgence s'efforçaient de venir en aide aux nombreux blessés. Selon Oscar Puente, «les derniers wagons d'un train» de la compagnie) Iryo parti de Malaga, en Andalousie (sud), pour rallier Madrid, «ont déraillé» près d'Adamuz, à près de 200 km au nord de Malaga, entrant en collision avec un train de la compagnie Renfe qui circulait dans le sens inverse sur une voie adjacente en direction de Huelva.

Accident brutal

La violence du choc entre les trains, avec des centaines de passagers à bord, a été telle qu'il a «projeté les deux premiers wagons du train Renfe hors des rails», a poursuivi Oscar Puente, expliquant que «la priorité» pour le moment était «de porter secours aux victimes».

La Garde civile a indiqué à l'AFP, dans un dernier bilan, qu'il y avait au moins 21 morts, les autorités régionales andalouses évoquant au moins 73 blessés, dont six très graves, et «une nuit (qui s'annonce) très difficile». Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a indiqué «suivre de près» l'évolution des événements, le gouvernement central à Madrid «collabor(ant) avec les autres autorités compétentes» mobilisées sur place.

«Des gens à l'intérieur»

De son côté, la famille royale espagnole a fait part dans un communiqué de sa «grande inquiétude suite à ce grave accident, présent(ant) (ses) plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes». Le bilan pourrait s'alourdir, car d'après les secours, des passagers se trouvent toujours bloqués dans des wagons.

«La tôle est déformée, avec des gens à l'intérieur», a déclaré Francisco Carmona, chef des pompiers de Cordoue, à la chaîne de télévision publique TVE. «Tout est complètement détruit. Nous avons même dû déplacer des corps pour pouvoir accéder à des personnes vivantes», a-t-il ajouté.

30 personnes hospitalisées

Toutes les personnes blessées dimanche soir dans le grave accident ferroviaire survenu dans le sud de l'Espagne ont été transférées dans des hôpitaux, soit 30 personnes dont l'état est considéré comme grave, a annoncé le ministre espagnol des Transports, Óscar Puente.

«Toutes les personnes blessées nécessitant des soins hospitaliers ont été évacuées», a déclaré Oscar Puente lors d'un point-presse tôt lundi matin. «On parle de 30 personnes blessées gravement qui ont été transférées dans des hôpitaux», a-t-il précisé.