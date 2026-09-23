L’ex-diplomate norvégien Terje Rød-Larsen, impliqué dans les accords d’Oslo, s’excuse pour ses relations avec Jeffrey Epstein. Une enquête en Norvège explore des soupçons de corruption liés à ces liens.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Terje Rød-Larsen, ancien diplomate norvégien et artisan des accords d'Oslo, a présenté ses excuses pour ses liens avec Jeffrey Epstein, révélés dans un documentaire diffusé mercredi en Norvège. Lui et son épouse Mona Juul sont sous enquête pour corruption aggravée.

Epstein aurait prêté de l'argent au couple, facilité l'achat d'un appartement à Oslo et payé des services d'aide à domicile. Dans son testament, il prévoyait léguer 10 millions de dollars à leurs enfants, un des deux s'étant suicidé en avril.

Des documents du ministère américain de la Justice ont montré des contacts soutenus entre Rød-Larsen et Epstein jusqu'en 2019. Le Parlement norvégien a lancé une commission d'enquête et entendra plusieurs ministres, dont Jonas Gahr Støre, actuel Premier ministre.

AFP Agence France-Presse

L'ex-diplomate norvégien de premier rang, Terje Rød-Larsen, un des artisans des accords d'Oslo, a présenté ses excuses pour ses liens passés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, à l'occasion d'un documentaire diffusé mercredi en Norvège.

Terje Rød-Larsen et son épouse, la diplomate Mona Juul, également impliquée dans les efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens, font actuellement l'objet d'une enquête en Norvège, elle pour «corruption aggravée», lui pour «complicité de corruption aggravée».

La police enquête notamment sur un prêt d'argent accordé par le financier américain, son intervention dans l'achat par le couple d'un appartement à Oslo à un prix inférieur à celui du marché, un voyage sur l'île d'Epstein en 2011, ou encore le paiement de services d'aide à domicile pour Terje Rød-Larsen. Le couple nie avoir commis une quelconque infraction. Dans son testament, Epstein avait par ailleurs prévu de léguer 10 millions de dollars à leurs deux enfants. L'un, âgé de 25 ans, s'est suicidé en avril.

«Je regrette aujourd'hui profondément la relation que j'ai eue avec Epstein», a déclaré Terje Rød-Larsen à la chaîne publique NRK dans le cadre d'un documentaire qui sera diffusé mercredi soir. «J'aurais dû rompre tout lien avec lui plus tôt», a-t-il affirmé. Formant un couple de «superdiplomates», Terje Rød-Larsen et Mona Juul avaient tous deux joué un rôle important dans les négociations israélo-palestiniennes secrètes qui avaient débouché sur les accords d'Oslo au début des années 1990.

Une procédure de contrôle parlementaire

Des documents publiés fin janvier par le ministère américain de la Justice ont mis en lumière des contacts durables et très soutenus avec Epstein jusqu'en 2019, année où le criminel sexuel s'est suicidé en prison. En 2008, Epstein avait déjà été condamné pour avoir recruté une mineure à des fins de prostitution.

Aujourd'hui affaibli après deux accidents vasculaires cérébraux, Rød-Larsen justifie ces liens par les rôles d'intermédiaire et de donateur que jouait Epstein, alors que le Norvégien présidait à New York le centre de réflexion International Peace Institute (IPI), poste qu'il a occupé de 2005 à 2020.

A la suite des révélations sur l'affaire Epstein qui ont éclaboussé plusieurs personnalités du pays, le Parlement norvégien a lancé une procédure de contrôle parlementaire et créé une commission d'enquête indépendante. La semaine prochaine, sa commission de contrôle et des affaires constitutionnelles entendra l'actuel ministre des Affaires étrangères et ses prédécesseurs depuis 2005, dont Jonas Gahr Støre, devenu depuis Premier ministre.