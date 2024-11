Entre 'Glee' et 'Fame' Netflix et TF1 s'associent pour co-diffuser une série

Une collaboration inédite entre TF1 et Netflix voit le jour avec 'Tout pour la lumière'. Cette série, inspirée de 'Glee' et 'Fame', sera diffusée quotidiennement dès 2025, enrichissant l'offre de TF1 et diversifiant le contenu de Netflix.