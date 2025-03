Des ossements calcinés et des centaines d'effets personnels ont été découverts dans un ranch abandonné à Teuchitlan. Cette macabre découverte met en lumière la crise des disparitions au Mexique, particulièrement dans cet Etat.

Jalisco est l'Etat le plus touché par les disparitions au Mexique, avec environ 15'000 cas sur un total national de quelque 110'000 (archives). Photo: Alfredo Moya

Des nouveaux restes humains ont été retrouvés dans le nord-ouest du Mexique près de présumés narco-fours crématoires clandestins dans un ranch, a indiqué le parquet local.

Le parquet général de la République et plusieurs instances de l'Etat fédéral vont s'emparer de l'enquête dans cette affaire qui rappelle que le Mexique compte plus de 100'000 disparus, a par ailleurs indiqué mercredi soir le gouverneur du Jalisco. «Jusqu'à présent, quatre zones avec de présumés restes humains ont été localisées», a déclaré mardi soir dans un message à la presse le procureur général du Jalisco, Salvador Gonzalez de los Santos.

Le parquet régional avait confirmé il y a une semaine l'existence de «restes osseux calcinés, dont le nombre reste à déterminer» dans ce ranch abandonné à Teuchitlan, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Guadalajara, la capitale de l'Etat de Jalisco.

Probablement des restes de disparus

Les crématoires clandestins présumés avaient été découverts par un des nombreux collectifs qui recherchent des disparus au Mexique, accompagné par le correspondant photo de l'AFP à Guadalajara. Des centaines de vêtements et plus de 200 paires de chaussures ont également été découverts sur place.

Ils auraient pu appartenir à des personnes disparues, tuées par leurs ravisseurs pour éliminer toute trace de leur crime. Aucune preuve formelle cependant ne l'atteste. Le ranch aurait aussi servi de centre d'entraînement à un cartel.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum avait déclaré mercredi matin que «les images sont évidemment douloureuses», et qu'il «fallait réellement savoir ce qui s'est passé là-bas».

Accusations contre les autorités locales

Le gouverneur du Jalisco Pablo Lemus a lui-même annoncé que le parquet général de la République allait s'emparer de l'enquête. «Il n'est pas croyable qu'une situation de cette nature n'ait pas été connue par les autorités locales de cette localité et de l'Etat du Jalisco», avait déclaré mercredi matin le procureur général de la République Alejandro Gertz pendant la conférence de presse de la présidente Claudia Sheinbaum.

Le Jalisco est gouverné par le Mouvement citoyen (centre), à la différence de l'Etat fédéral et d'une majorité des 32 Etats, dirigés par le parti de gauche Morena. «Personne ne se lave les mains», a répondu le gouverneur Pablo Lemus en annonçant que l'affaire était transmise au parquet général de la République.«Au Jalisco comme au sein du gouvernement fédéral, nous travaillons ensemble pour la sécurité des habitants».

Le ranch avait été saisi par les autorités en septembre dernier. Dix personnes armées y avaient alors été arrêtées, et deux personnes retenues en otage libérées. Le parquet de Jalisco a assuré que depuis l'opération de septembre, l'endroit a été sécurisé qu'il n'y a pas eu de nouvelles activités criminelles. Mais après la découverte des présumés fours crématoires et des ossements humains, le procureur général du Jalisco Gonzalez de los Santos a reconnu que les inspections réalisées «n'étaient pas suffisantes» et qu'une enquête est en cours pour déterminer s'il y a eu négligence.

Jalisco, un état spécialement touché

Le Jalisco est l'Etat le plus touché par les disparitions au Mexique, avec environ 15'000 cas sur un total national de quelque 110'000, d'après la Commission nationale de recherche. Il est aussi le fief du Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), l'un des huit groupes criminels d'Amérique latine placés sur la liste des organisations terroristes par le président américain Donald Trump.

Au Tamaulipas (nord-est), le deuxième Etat le plus touché avec 13'000 personnes disparues, un collectif a annoncé la découverte d'un site avec de présumés restes humains et des effets personnels des possibles victimes.