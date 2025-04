Ce Premier Folio de William Shakespeare, contient 36 pièces de l'écrivain: il s'agit de l'un des quatre folios qui seront mis en vente chez Sotheby's à Londres le 23 mai. Photo: Keystone/AP

ATS Agence télégraphique suisse

Un rare ensemble des quatre éditions des recueils de pièces de William Shakespeare datant du 17e siècle, estimé à plus de 3,5 millions de livres (3,84 millions de francs) est mis aux enchères en mai, a annoncé mercredi la maison Sotheby's.

Le «Premier Folio», imprimé en 1623, sept ans après la mort de Shakespeare, est le premier recueil d'oeuvres du célèbre dramaturge britannique. Comprenant 36 pièces, dont 18 qui n'avaient pas été imprimées auparavant, comme «Macbeth», «La Nuit des Rois» et «Jules César», il est considéré comme l'un des livres les plus importants de la littérature anglaise.

Un rêve pour les bibliophiles

Près de 235 des quelque 750 exemplaires qui ont vraisemblablement été imprimés dans le cadre de ce tirage ont été répertoriés dans le monde. Un nouveau tirage en 1632 a donné naissance au «Deuxième Folio», qui contient des changements par rapport au premier. Le «Troisième Folio», comportant sept pièces supplémentaires, est publié en 1664. Il est considéré comme le plus rare: de nombreux exemplaires sont réputés avoir péri dans le Grand incendie de Londres en 1666. Le «Quatrième Folio» a suivi en 1685.

Posséder un ensemble des quatre folios, un rêve pour les bibliophiles, est de plus en plus difficile, étant donné le peu d'exemplaires aux mains de particuliers, souligne Sotheby's. L'ensemble qui doit être vendu le 23 mai, estimé entre 3,5 et 4,5 millions de livres (entre 4 et 5,2 millions d'euros), a été rassemblé en 2016. Les quatre folios ont été proposés dans un seul lot pour la dernière fois par Sotheby's New York en 1989, selon la maison d'enchères.