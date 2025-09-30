DE
En échange d'exemptions de droits de douane
Trump et Pfizer annoncent un accord pour baisser le prix de certains médicaments

Donald Trump et Pfizer annoncent un accord pour réduire le prix de certains médicaments aux États-Unis. En échange, le laboratoire bénéficiera d'une exemption de droits de douane sur trois ans. Les détails précis de l'accord restent à dévoiler.
Publié: il y a 12 minutes
«Nous allons maintenant payer les prix les plus bas», a clamé le président américain lors d'un événement dédié à la Maison Blanche.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Donald Trump et le patron de Pfizer ont annoncé mardi un accord pour baisser le prix de certains médicaments vendus aux Etats-Unis en échange d'une exemption de droits de douane, une victoire selon le républicain, qui a multiplié les initiatives en ce sens.

«Nous allons maintenant payer les prix les plus bas», a clamé le président américain lors d'un événement dédié à la Maison Blanche. Les prix des médicaments aux Etats-Unis figurent parmi les plus élevés au monde et surpassent ceux appliqués chez leurs voisins et en Europe.

Exemption de droits de douane

Selon une étude de la Rand Corporation, les Américains payent ainsi en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les Français par exemple, un écart que Donald Trump s'était engagé à réduire. Les détails de l'accord, dont le nombre de médicaments concernés ou encore les économies réelles qu'il permettra aux Américains de faire, n'ont pas été dévoilés.

Il a toutefois été précisé que le laboratoire Pfizer bénéficierait en échange d'une exemption sur trois ans des droits de douane prohibitifs dont Donald Trump menace le secteur.

Ce dernier a ainsi récemment brandi une possible taxe de 100% sur tout médicament breveté importé à compter du 1er octobre, à moins que les laboratoires ne construisent des sites de production aux Etats-Unis.

Le républicain a multiplié ces derniers mois les mesures pour inciter les laboratoires pharmaceutiques à rapatrier leur production sur le sol américain et à baisser leurs prix, ce qu'il avait échoué à faire au cours de son premier mandat.

Selon l'accord annoncé mardi, Pfizer va baisser le prix de vente à Medicaid, l'assurance-maladie des plus pauvres, de plusieurs de ses médicaments et en proposera également certains à des prix réduits directement aux patients depuis un nouveau site internet gouvernemental. L'annonce a fait grimper l'action de Pfizer en Bourse de 5%.

