Heidi Klum et Tom Kaulitz ont créé la surprise en se déguisant en E.T. lors de leur fête d'Halloween de cette année. Les costumes très détaillés, les heures de préparation et une couche-culotte au cas où ont rendu la transformation parfaite.

Livia Fietz et Blicky IA

Cette année encore, la fête d'Halloween d'Heidi Klum était un must à New York. La nuit dernière, le mannequin a de nouveau invité des célébrités à sa fameuse soirée. Heidi Klum célèbre sa fête préférée depuis l'an 2000, et son costume ne déçoit jamais!

L'événement, qui se déroule à chaque fois à New York ou à Los Angeles, la ville d'adoption de Heidi, était également attendu avec impatience sur les réseaux sociaux. Sur son canal Instagram, elle a donné à ses followers, avant et le jour de la fête, de petits aperçus de son costume afin de maintenir le suspense. Le soir venu, Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz sont apparus tous les deux en E.T., le film préféré de Klum depuis son enfance - comme la rumeur l'avait déjà laissé entendre avant la soirée.

Heidi Klum (à droite) a terminé le mois d'octobre 2024 avec sa spectaculaire fête d'Halloween, où elle et son mari Tom Kaulitz sont apparus en E.T. ... Photo: keystone-sda.ch

Un grand souci du détail et de la technique

Le couple était enveloppé de haut en bas dans une peau ridée et grisâtre, leurs yeux et leurs bouches étant visibles à travers des plis dans le cou. Leurs E.T. ne semblaient toutefois pas aussi petits que dans le film. Pour se distinguer de son mari, Klum a complété son costume par un chapeau, une perruque et une étole. Les têtes des E.T., y compris les yeux et les bouches, bougeaient et étaient, selon le «New York Times», commandées à distance par un collaborateur. Un autre point fort de leur costume était un bout de doigt lumineux.

Klum et Kaulitz ont passé de nombreuses heures au maquillage pour achever leur transformation en aliens. Selon le journal, pour éviter que tout cet effort ne soit gâché par un passage aux toilettes, Klum portait une couche pour adultes sous son costume, car il était difficile de l'enlever. «Peut-être que je n'aurai jamais besoin d'utiliser la couche, mais au moins comme ça, je n'aurai pas à y penser», a expliqué Klum.