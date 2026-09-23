DE
FR

Une maison prise d'assault
Deux assaillants ont tué onze personnes dans une maison de Durban

Onze personnes, dont une femme enceinte, ont été abattues mardi soir à Durban, en Afrique du Sud, par deux assaillants qui ont fait irruption dans une maison, annoncent les autorités.
Publié: 08:19 heures
Le président Cyril Ramaphosa a déployé l'armée dans plusieurs zones touchées par les violences pour soutenir la police.
Photo: Eraldo Peres
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Onze personnes ont été tuées par deux assaillants qui ont attaqué une maison à Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, a annoncé mercredi le Premier ministre de la province du KwaZulu-Natal, Thamsanqa Ntuli. En Afrique du Sud, les armes à feu, détenues légalement ou illégalement, sont largement répandues et les fusillades fréquentes, notamment sur fond de rivalités entre gangs et de concurrence entre acteurs de l'économie parallèle.

«Les victimes, dont une femme enceinte, étaient rassemblées dans une maison peu avant 23h (21h GMT mardi) quand des assaillants armés ont fait irruption sur les lieux et ont ouvert le feu», a-t-il dit à l'AFP, ajoutant que deux personnes avaient survécu à l'attaque. Le mobile de l'attaque n'était pas connu dans l'immédiat.

«C'est choquant et triste»

«Cet incident a plongé la population dans un profond état de choc et de deuil», a ajouté Thamsanqa Ntuli. Selon la chaîne de télévision locale eNCA, les assaillants avaient contraint toutes les personnes présentes à se regrouper dans une pièce avant d'ouvrir le feu. Ils auraient également incendié une voiture appartenant à l'une des victimes.

«C'est choquant et triste. Ce sont des gens avec qui j'ai grandi. Je n'arrive pas à y croire. On dirait un film», a témoigné un habitant cité par l'eNCA. «Je vis ici depuis toujours et je n'ai jamais rien vu de tel», a-t-il ajouté. L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, avec environ 60 personnes tuées chaque jour dans un pays d'environ 62 millions d'habitants.

En mars, l'armée a été déployée dans plusieurs zones touchées par les violences pour soutenir la police dans sa lutte contre la criminalité, que le président Cyril Ramaphosa considère comme l'une des principales menaces pour l'Afrique du Sud.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus