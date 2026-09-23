Onze personnes, dont une femme enceinte, ont été abattues mardi soir à Durban, en Afrique du Sud, par deux assaillants qui ont fait irruption dans une maison, annoncent les autorités.

Deux assaillants ont tué onze personnes dans une maison de Durban

Deux assaillants ont tué onze personnes dans une maison de Durban

AFP Agence France-Presse

Onze personnes ont été tuées par deux assaillants qui ont attaqué une maison à Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, a annoncé mercredi le Premier ministre de la province du KwaZulu-Natal, Thamsanqa Ntuli. En Afrique du Sud, les armes à feu, détenues légalement ou illégalement, sont largement répandues et les fusillades fréquentes, notamment sur fond de rivalités entre gangs et de concurrence entre acteurs de l'économie parallèle.

«Les victimes, dont une femme enceinte, étaient rassemblées dans une maison peu avant 23h (21h GMT mardi) quand des assaillants armés ont fait irruption sur les lieux et ont ouvert le feu», a-t-il dit à l'AFP, ajoutant que deux personnes avaient survécu à l'attaque. Le mobile de l'attaque n'était pas connu dans l'immédiat.

«C'est choquant et triste»

«Cet incident a plongé la population dans un profond état de choc et de deuil», a ajouté Thamsanqa Ntuli. Selon la chaîne de télévision locale eNCA, les assaillants avaient contraint toutes les personnes présentes à se regrouper dans une pièce avant d'ouvrir le feu. Ils auraient également incendié une voiture appartenant à l'une des victimes.

«C'est choquant et triste. Ce sont des gens avec qui j'ai grandi. Je n'arrive pas à y croire. On dirait un film», a témoigné un habitant cité par l'eNCA. «Je vis ici depuis toujours et je n'ai jamais rien vu de tel», a-t-il ajouté. L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, avec environ 60 personnes tuées chaque jour dans un pays d'environ 62 millions d'habitants.

En mars, l'armée a été déployée dans plusieurs zones touchées par les violences pour soutenir la police dans sa lutte contre la criminalité, que le président Cyril Ramaphosa considère comme l'une des principales menaces pour l'Afrique du Sud.