La Pologne a annoncé jeudi qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à sa demande après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. Varsovie veut «attirer l'attention du monde entier sur cette attaque sans précédent».

«A la demande de la Pologne, une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations unies sera convoquée au sujet de la violation de l'espace aérien polonais par la Russie», a indiqué le ministère polonais des Affaires étrangères sur X.

La Pologne entend ainsi «attirer l'attention du monde entier sur cette attaque sans précédent menée par des drones russes contre un pays membre non seulement de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne et de l'OTAN», a déclaré le chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski à la radio RMF FM.

Selon lui, l'intrusion n'est «pas seulement un test pour la Pologne, c'est un test pour toute l'OTAN et pas seulement militaire, mais aussi politique.»

Source: AFP