L'Otan renforce la défense de son flanc est

L'Otan a annoncé vendredi le renforcement de la défense de son flanc est, après l'intrusion sans précédent cette semaine de drones russes dans le ciel polonais. L'Alliance va lancer une opération pour «renforcer encore davantage notre posture le long de notre flanc oriental», a affirmé devant la presse à Bruxelles le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Mark Rutte.

L'ordre a d'ores et déjà été donné de lancer cette opération baptisée «sentinelle orientale», a précisé de son côté le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Alexus Grynkevich. Elle débutera concrètement «dans les jours à venir» et comprendra des contributions provenant de plusieurs pays de l'Alliance , «notamment le Danemark, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres», a ajouté M. Rutte.

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

La France a déjà annoncé l'envoi de trois Rafale pour renforcer la défense de l'espace aérien polonais. L'Allemagne a également décider de contribuer à une meilleure défense de l'espace aérien polonais.



