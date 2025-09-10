L'armée polonaise dénonce un «acte d'agression» de la Russie
L'armée polonaise a dénoncé mercredi un «acte d'agression» avec plus de dix objets volants repérés par les radars au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine.
«A la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu. C'est un acte d'agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyen», a souligné le commandement opérationnel de l'armée polonaise dans un message sur X.
Source: AFP
La Pologne abat des drones russes dans son ciel
La Pologne a abattu, mercredi 10 septembre, plusieurs drones russes entrés dans son espace aérien, une première pour un pays de l’OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine. Varsovie a placé sa défense aérienne au plus haut niveau et déployé, avec l’OTAN, des avions de combat. L'armée polonaise a mobilisé des troupes pour rechercher des débris des drones abattus.
Quatre aéroports, dont ceux de Varsovie, Rzeszów et Lublin, ont été fermés. Le Premier ministre Donald Tusk a confirmé l’opération en cours et appelé la population des régions de Podlachie, Mazovie et Lublin à rester chez elle.
Source: AFP
L'attaque de drones constitue un «précédent extrêmement dangereux pour l'Europe», déclare Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que le tir d'au moins huit drones d'attaque russes vers la Pologne dans la nuit constituait un «précédent extrêmement dangereux pour l'Europe»
«Il ne s'agissait pas d'un seul 'Shahed' que l'on pourrait qualifier d'accident, mais d'au moins huit drones d'attaque dirigés vers la Pologne», a-t-il dit, en évoquant ces drones explosifs de fabrication iranienne utilisés par Moscou. «Il s'agit là d'un précédent extrêmement dangereux pour l'Europe», a-t-il ajouté, appelant l'Occident à une réponse forte.
Source: AFP
La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine dans la nuit
La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine durant la nuit, a indiqué mercredi l'armée de l'air ukrainienne, la Pologne voisine ayant quant à elle annoncé avoir abattu des «objets hostiles» dans son espace aérien.
L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait utilisé 415 drones et 43 missiles, des attaques qui ont fait au moins un mort selon les autorités ukrainiennes. Au moins huit drones russes «ont franchi la frontière ukrainienne pour entrer en République de Pologne», a ajouté l'armée.
Source: AFP
Kiev assure que Poutine veut «tester l'Occident» après les incidents en Pologne
Kiev a affirmé mercredi que Vladimir Poutine ne cessait «de tester l'Occident» et continuerait tant qu'il ne fait face «à aucune réponse forte», après que la Pologne a dénoncé un «acte d'agression» dans son espace aérien au cours d'une attaque russe nocturne contre l'Ukraine.
«Poutine ne cesse d'intensifier, d'étendre sa guerre et de tester l'Occident», a affirmé sur le réseau X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, dont le pays combat l'invasion russe depuis 2022. Selon lui, «une réponse faible aujourd'hui ne fera que provoquer davantage la Russie, et les missiles et drones russes voleront alors encore plus loin en Europe».
Source: AFP
Berlin annonce un programme pour doter l'Ukraine de milliers de drones
L'Allemagne va lancer un programme visant à doter l'Ukraine de «plusieurs milliers de drones de longue portée» pour des «frappes en profondeur» contre la «machine de guerre russe», pour un montant total de 300 millions d'euros, a indiqué mardi son ministre de la Défense.
Cette «nouvelle initiative de frappes en profondeur» comprendra «la livraison de plusieurs milliers de drones de longue portée» fabriqués par l'industrie de défense ukrainienne, a déclaré Boris Pistorius lors d'une réunion à Londres du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine.
Le Royaume-Uni, qui a signé en juin avec l'Ukraine un accord sur la production de drones, «va financer sur les douze prochains mois la livraison de milliers de drones d'attaque de longue portée, construits au Royaume-Uni», a de son côté rappelé le ministre britannique de la Défense John Healey.
Le président russe Vladimir «Poutine intensifie ses attaques contre l'Ukraine, nous devons donc aller plus loin et plus vite pour fournir rapidement du matériel militaire essentiel aux combattants ukrainiens», a ajouté le ministre britannique qui présidait cette réunion d'une cinquantaine de pays en format hybride.
Source: AFP
«Plus de 20 personnes» tuées dans une frappe russe
La vidéo est d’une telle brutalité qu’elle ne peut être diffusée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié mardi des images du village de Yarova, dans la région de Donetsk, où une frappe russe aurait fait 20 morts.
Sur les images, on distingue des dizaines de corps étendus sur quelques mètres carrés. Les alentours sont dévastés, le sol noirci par les flammes. «Ils ont touché des civils ordinaires», a déclaré Volodymyr Zelensky. La bombe a explosé alors que des habitants attendaient le versement de leurs retraites. «Selon les premières informations, plus de 20 personnes ont été tuées. Je suis sans voix… Mes condoléances vont à toutes les familles et à tous les proches des victimes.»
Le chef de l’État ukrainien appelle désormais à une réaction internationale ferme. «Le monde doit se ressaisir et mettre un terme à cette brutalité. Une réponse des États-Unis est nécessaire. Une réponse de l’Europe est nécessaire. Une réponse du G20 est nécessaire», a-t-il exigé.
La Russie n’a pas encore réagi à ces accusations, et l’information n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Ces dernières semaines, les frappes russes se sont intensifiées et se révèlent de plus en plus destructrices. Comme l’a récemment expliqué ma collègue Marian Nadler, la situation en Ukraine continue de se dégrader malgré les tentatives diplomatiques.
Les Ukrainiens doivent se préparer à l'hiver à cause de frappes russes sur le secteur de l'énergie
Les Ukrainiens doivent se préparer à d'éventuelles coupures de courant pendant l'automne et l'hiver, a averti lundi un important fournisseur d'électricité, la Russie continuant de viser les infrastructures énergétiques en Ukraine.
Depuis le début de l'invasion russe en 2022, des millions de personnes ont été plongées dans l'obscurité par les attaques. «Compte tenu des récents bombardements, il n'y a pas vraiment lieu d'être optimiste» pour les mois à venir, a estimé sur Facebook Serguiï Kovalenko, le directeur général de Yasno, la compagnie ukrainienne de fourniture d'électricité et de gaz.
Il a appelé les Ukrainiens à se préparer à des rationnements dans leur consommation énergétique en faisant le «plein de batteries mobiles et de lampes de poche».
Source: AFP
«Le plan impérialiste de Poutine ne se terminerait pas avec la conquête de l'Ukraine», estime Merz
La conquête de l'Ukraine ne serait «qu'un début» pour la Russie de Vladimir Poutine, a accusé lundi le chancelier allemand Friedrich Merz. «Tout indique que le plan impérialiste de Poutine ne se terminerait pas avec la conquête de l'Ukraine, mais que ce ne serait qu'un début», a-t-il déclaré lors de la conférence annuelle réunissant les ambassadeurs allemands.
L'Allemagne assiste «quotidiennement à des attaques hybrides de la Russie de plus en plus intenses et agressives», visant notamment ses «infrastructures», a aussi accusé Friedrich Merz. Berlin observe «les provocations» de Moscou «en mer du Nord et en mer Baltique», a ajouté le chancelier, pour qui «la Russie et la Chine tentent de sécuriser des sphères d'influence en Europe du Sud-Est».
Source: AFP
«Je parlerai très bientôt à Poutine», affirme Trump
«Je lui parlerai bientôt. Très bientôt. Dans les prochains jours.» Le président américain Donald Trump, qui fait référence à Vladimir Poutine, a annoncé une nouvelle étape dans la lutte pour la paix en Ukraine.
«Ecoutez, nous allons y parvenir», a poursuivi Trump, faisant référence à la situation de plus en plus tendue entre la Russie et l’Ukraine, notamment après l'attaque contre le gouvernement.
Outre l'appel téléphonique à venir, un autre signe indique que des progrès ont été réalisés vers une résolution du conflit en Ukraine. Trump a subtilement évoqué une visite à Washington de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement européens la semaine prochaine. Cependant, rien n'a encore été confirmé.
Kiev estime que Moscou dispose entre «trois et six fois plus» de ressources sur le front
La Russie a au minimum «trois fois plus» de forces et des ressources que l'Ukraine sur la ligne de front, a estimé lundi le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. «Actuellement, l'ennemi bénéficie de trois fois plus de forces et de ressources» et, dans «les secteurs principaux» du front, jusqu'à «quatre à six fois» plus, a-t-il expliqué dans un communiqué sur Facebook faisant le bilan du mois d'août.
Oleksandre Syrsky s'est toutefois félicité d'un bilan «positif», après avoir dû récupérer «des territoires perdus» et «stabiliser» la région. Selon lui, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de 58 kilomètres carrés et de plusieurs localités.
Source: AFP
Trump se dit «pas content» après l'attaque russe record contre l'Ukraine
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il n'était «pas content» en réaction au plus important bombardement aérien russe jamais effectué sur l'Ukraine, tuant quatre personnes et provoquant des incendies dans des bureaux gouvernementaux à Kiev.
«Je ne suis pas pas content. Je ne suis pas content de la situation dans son ensemble», a insisté Donald Trump auprès de journalistes qui l'interrogeaient sur l'attaque survenue dimanche matin, ajoutant: «Je ne suis pas ravi de ce qui se passe là-bas.»
Source: AFP