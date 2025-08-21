Dernière mise à jour: il y a 14 minutes

Bruxelles et Washington ont conclu un accord commercial après des mois de négociations. Les droits de douane de 15% sur les produits européens aux États-Unis sont plus élevés qu'auparavant, mais inférieurs aux menaces initiales de Trump.

Maros Sefcovic a affrimé que les discussions se poursuivraient et que «ces portes n'étaient pas fermées pour toujours». Photo: Getty Images

ATS - Agence télégraphique suisse

Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux Etats-Unis, selon un communiqué commun publié jeudi par l'UE. L'administration Trump ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux.

«Malheureusement, nous n'avons pas réussi à ce que ce secteur soit inclus dans les exemptions», a déclaré le commissaire européen Maros Sefcovic lors d'une conférence de presse en présentant les détails de l'accord commercial noué entre l'UE et l'administration Trump fin juillet.

Il a ajouté que les discussions se poursuivraient et que «ces portes n'étaient pas fermées pour toujours». Cette exemption aux droits de douane de 15% pour les vins est spiritueux était vivement réclamée en particulier en France et en Italie.

Après des mois de négociations très âpres, Bruxelles et Washington ont scellé fin juillet un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux Etats-Unis. C'est bien plus que le taux en vigueur avant le retour au pouvoir du président américain – autour de 4,8%. Mais moins que ce que le milliardaire républicain menaçait d'imposer au Vieux continent, faute d'accord.

Processus à lancer

Concernant le calendrier d'application de ces droits de douane de 15% sur les voitures, contre 27,5% aujourd'hui, le commissaire européen s'est dit confiant dans le fait qu'ils seraient appliqués rétroactivement au 1er août, affirmant avoir reçu des assurances des Américains en ce sens.

Le texte commun précise en effet que les 15% rentreront en vigueur lorsque l'UE aura introduit un texte de loi pour réduire ses propres taxes douanières. «Nous travaillons avec détermination pour lancer le processus législatif» aussi rapidement que possible, a souligné Maros Sefcovic.

Dans un court message posté sur X, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué un texte qui offre «prévisibilité pour nos entreprises et nos consommateurs». En plus des droits de douane imposés aux produits européens, l'UE s'est engagée à 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis.