il y a 8 minutes

Arraisonnement de la flottille pour Gaza en cours, selon le DFAE

Une vingtaine de personnes de nationalité suisse se trouvent à bord de la flottille Global Sumud pour Gaza, selon les organisateurs. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déclare jeudi sur X qu'il a été informé par son ambassade à Tel Aviv que des opérations d'arraisonnement sont en cours.

La Suisse rappelle aux autorités israéliennes que toute intervention contre la flottille doit être conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, en assurant la sécurité des participants, écrit le DFAE.

Ce dernier est prêt à déployer un dispositif pour assurer la protection consulaire des personnes concernées. Ces dernières semaines, la Suisse a rappelé à plusieurs reprises qu'elle déconseille de se rendre dans la bande de Gaza en raison des risques élevés.

«Dangers considérables»

Les personnes qui décident néanmoins de s'y rendre le font sous leur propre responsabilité, souligne le DFAE. Il a signifié aux organisateurs suisses de la flottille que les participants s'exposent à des dangers considérables, tout en leur expliquant l'aide qu'ils peuvent attendre de la Confédération.

La flottille compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays. Parmi les Suisses figure notamment l'ancien maire de Genève Rémy Pagani, selon la liste diffusée par les organisateurs. Ce dernier vient de diffuser une vidéo, préparée en vue de son arrestation, sur les réseaux sociaux.

Source: ATS