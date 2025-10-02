Arraisonnement de la flottille pour Gaza en cours, selon le DFAE
Une vingtaine de personnes de nationalité suisse se trouvent à bord de la flottille Global Sumud pour Gaza, selon les organisateurs. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déclare jeudi sur X qu'il a été informé par son ambassade à Tel Aviv que des opérations d'arraisonnement sont en cours.
La Suisse rappelle aux autorités israéliennes que toute intervention contre la flottille doit être conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, en assurant la sécurité des participants, écrit le DFAE.
Ce dernier est prêt à déployer un dispositif pour assurer la protection consulaire des personnes concernées. Ces dernières semaines, la Suisse a rappelé à plusieurs reprises qu'elle déconseille de se rendre dans la bande de Gaza en raison des risques élevés.
«Dangers considérables»
Les personnes qui décident néanmoins de s'y rendre le font sous leur propre responsabilité, souligne le DFAE. Il a signifié aux organisateurs suisses de la flottille que les participants s'exposent à des dangers considérables, tout en leur expliquant l'aide qu'ils peuvent attendre de la Confédération.
La flottille compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays. Parmi les Suisses figure notamment l'ancien maire de Genève Rémy Pagani, selon la liste diffusée par les organisateurs. Ce dernier vient de diffuser une vidéo, préparée en vue de son arrestation, sur les réseaux sociaux.
Source: ATS
Deux Romands affirment avoir été «enlevés illégalement» par Israël
«Je m’appelle Jérémy Chevalley et je suis un citoyen suisse.» Dans une vidéo diffusée jeudi 2 octobre sur le compte Instagram du mouvement citoyen Waves of freedom, le militant Vaudois, engagé dans plusieurs causes internationales, affirme avoir été «enlevé illégalement et contre [son] gré par les forces d’occupation israéliennes».
Il appelle le gouvernement suisse à «agir pour [sa] libération» et à mettre fin à toute «complicité avec Israël». Jérémy Chevalley faisait partie de la flottille humanitaire en route vers Gaza, qui a été arraisonnée mercredi premier octobre par Israël.
D'autres appels à l'aide
Il n'est pas le seul à avoir lancé un tel SOS. Toujours sur Instagram, un autre navigateur romand de la flottille pour Gaza, Clément Froidevaux, confirme son arrestation. «Si vous voyez cette vidéo, c'est que je me suis fait arrêté par les forces de l'armée israélienne.»
Lui aussi appelle à faire pression sur le gouvernement suisse pour qu'il puisse être libéré, et que celui-ci cesse toute «complicité» avec l'Etat hébreux.
Dans la foulée, deux autres militants suisses — l'un tessinois, l'autre alémanique — ont également été arrêtés. Leurs vidéos, similaires, ont été publiées sur le compte Instagram de Waves of Freedom. Eux aussi appellent à faire pression sur le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Les passagers des navires interceptés seront expulsés vers l'Europe, selon Israël
Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il expulserait vers l'Europe tous les militants qui se trouvaient à bord des navires de la flottille Global Sumud pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes.
«Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé», a déclaré le ministère sur X, après que la marine israélienne a intercepté plusieurs navires de la flottille Global Sumud qui faisaient route vers la bande de Gaza.
Source: AFP
La Flottille dit poursuivre sa route pour Gaza malgré les interceptions par Israël
La Flottille pour Gaza a dit tôt jeudi poursuivre sa route vers le territoire palestinien en guerre malgré l'interception mercredi soir de plusieurs de ses bateaux par la marine israélienne. Israël a stoppé «plusieurs navires», a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien, le porte-parole de la Flottille, Saif Abukeshek, faisant état de 13 bateaux transportant 200 personnes au total.
Parmi les passagers de bateaux interceptés figure l'activiste suédoise Greta Thunberg, que les autorités israéliennes ont montrée en train de récupérer des effets personnels, entourée par des hommes armés.
La flottille Global Sumud («résilience» en arabe) a dénoncé «une attaque illégale contre des humanitaires non armés» et appelé «les gouvernements, les dirigeants mondiaux et les institutions internationales à exiger la sécurité et la libération de toutes les personnes à bord».
Elle a assuré sur X à 2h30, heure suisse, jeudi que «30 bateaux continuent leur route vers Gaza, et se trouvent à 46 milles nautiques (85 km) malgré les agressions incessantes» de la marine israélienne. «Ils sont déterminés. Ils sont motivés et font tout ce qui est en leur pouvoir pour briser le blocus tôt ce matin», a assuré Saif Abukeshek.
Source: AFP
La France insoumise appelle au rassemblement en soutien à la flottille pour Gaza
La France insoumise (LFI) a appelé à un rassemblement jeudi soir «partout en France» afin de réclamer la libération des équipes de la flottille pour Gaza interceptée par Israël, dont font partie des élues du mouvement.
«Rendez-vous ce 2 octobre à partir de 18h30, partout en France, pour demander la libération immédiate des équipes et la fin du génocide à Gaza», a publié mercredi soir sur son compte X le parti politique de gauche radicale.
Les forces navales israéliennes ont intercepté mercredi «plusieurs navires» de la flottille qui s'approchait de la bande de Gaza, notamment celui où se trouvaient notamment les eurodéputées Rima Hassan et Emma Fourreau, ainsi que la députée Marie Messmeur (Ille-et-Vilaine), membres de LFI.
Source: AFP
Le président de la Colombie fait expulser des diplomates israéliens
Le président colombien Gustavo Petro a expulsé mercredi la délégation diplomatique israélienne présente dans le pays sud-américain, après l'interception par les forces israéliennes de la Flotille pour Gaza.
Le dirigeant de gauche a qualifié cette interception de «crime international» et dénoncé l'arrestation de deux citoyennes colombiennes «dans les eaux internationales».
La Colombie a rompu en 2024 ses relations diplomatiques avec Israël, qui y conservait toutefois quatre Israéliens dotés du statut diplomatique, selon une source interrogée par l'AFP.
Source: AFP
Manif et appels à la grève en Italie après l'interception de la flottille pour Gaza
Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Rome et Naples mercredi soir pour protester contre l'interception de la Flottille pour Gaza par les forces israéliennes, relayant l'appel des principaux syndicats italiens à une grève générale pour la journée de vendredi.
Scandant «grève générale» et arborant des drapeaux palestiniens, plusieurs centaines de personnes ont commencé à affluer mercredi soir aux abords de la gare centrale de Rome, avant de se diriger en direction du Palais Chigi, siège du gouvernement italien, a constaté un journaliste de l'AFPTV.
A Naples, des militants propalestiniens, parmi lesquels de nombreux étudiants, ont occupé les quais et les voies de la gare, empêchant la circulation des trains pendant plus d'une heure. Interrompue à partir de 19h15 environ, la circulation des trains à la gare centrale de Naples «se rétablit progressivement après l'intervention des forces de l'ordre», a indiqué Trenitalia sur son site à 20h30.
Conformément à ce qu'ils avaient annoncé en cas d'interception de la flottille pour Gaza, les principaux syndicats italiens – dès l'annonce de l'intervention israélienne – ont lancé un appel à la grève générale pour la journée de vendredi.
Source: AFP
Rima Hassan dénonce des arrestations «illégales» et «arbitraires» par «centaines»
L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, présente à bord de la Flottille pour Gaza arraisonnée mercredi soir par la marine israélienne, a accusé Israël d'avoir arrêté «illégalement» et »arbitrairement» des «centaines» de personnes.
«Des centaines de civils, d'humanitaires et de militants pacifiques à bord de la flottille Global Sumud ont été illégalement arrêtées et arbitrairement détenues par Israël», a posté Rima Hassan sur X, incitant à demander aux autorités compétentes à exiger leur libération immédiate.
La députée européenne avait commencé à témoigner dans un direct sur Instagram après avoir assisté à l'arraisonnement d'une embarcation se trouvant à proximité, avant de jeter son téléphone à l'eau au moment de l'abordage du navire où elle se trouvait.
Source: AFP
Le Hamas dénonce un «crime de piraterie et de terrorisme»
L'interception de la Flotille pour Gaza par les forces israéliennes est un «crime de piraterie et de terrorisme maritime contre des civils», a déclaré mercredi soir le Hamas après le début de l'arraisonnement des navires de ce convoi.
Cette interception «dans les eaux internationales, ainsi que l'arrestation des militants et des journalistes» à bord des navires «constitue une agression perfide et un crime de piraterie et de terrorisme maritime contre les civils» qui «s'ajoute au sombre registre des crimes de l'occupation», écrit le mouvement islamiste palestinien en guerre contre Israël depuis le 7 octobre 2023.
«Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette agression barbare», ajoute le communiqué, appelant «tous les défenseurs de la liberté dans le monde» à la dénoncer.
Source: AFP
Israël affirme que «plusieurs navires» ont été stoppés «sans dommages»
Israël a affirmé mercredi soir que «plusieurs navires» de la flottille humanitaire pour Gaza avaient été d'ores et déjà été stoppés. L'intervention s'est faite «sans dommages», selon les autorités.
Source: AFP
Rassemblement à Lausanne en soutien de la flottille pour Gaza
Alors que l'armée israélienne a procédé à l'interception des bateaux de la flottille ce mercredi soir, plusieurs appels à se rassembler ont été partagés sur les réseaux sociaux en Suisse romande.
Un collectif pro-Palestine a appelé à manifester dès 21h30 à Lausanne. Selon un photographe de Keystone-ATS, elles étaient près de 1000 personnes (entre 500 et 1000 selon la police municipale) à joindre la Riponne à St-François en cortège vers 22h00. A 22h15, aucun débordement n'avait été signalé, a précisé un porte-parole de la police lausannoise, qui encadre le cortège.
La flottille pour Gaza «en cours d'arraisonnement» par Israël
Les bateaux de la flottille pour Gaza, qui se trouvaient mercredi soir au large de l'Egypte, sont «en cours d'arraisonnement par les autorités israéliennes», a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.
«La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire, et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais», a affirmé sur X le ministre, qui avait «formellement déconseillé à tout ressortissant français de se rendre dans la zone».
Selon la diplomatie française, l'ambassade et le consulat de France à Tel Aviv sont «en contact constant avec les autorités israéliennes compétentes afin de solliciter, dès l'arrivée de nos compatriotes sur le sol israélien, l'exercice de la protection consulaire et permettre leur libération et leur retour en France dans les meilleurs délais».
«Les navires de guerre avancent pour intercepter la flottille, il ne reste plus que 81 milles nautiques vers Gaza», a indiqué la partie maghrébine de la Global Sumud Flotilla dans un communiqué. L'élue française Marie Mesmeur et la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan ont annoncé l'interception en cours de leurs bateaux.
Source: AFP